La prensa europea acusa a la FIFA de favorecer a la Selección en el Mundial 2026

El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A la histórica rivalidad entre ambas selecciones se sumó en los últimos días una fuerte polémica instalada en medios europeos y redes sociales: la teoría de que la FIFA estaría favoreciendo a la Albiceleste durante el torneo.

Bajo el nombre de "VARgentina", el debate ganó fuerza tras varias decisiones arbitrales que despertaron cuestionamientos y generaron un intenso cruce entre hinchas, periodistas y exfutbolistas.

Cómo nació la teoría de "VARgentina"

El término comenzó a viralizarse en redes sociales a partir de memes, videos editados e imágenes creadas con inteligencia artificial que ironizan sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección argentina.

Entre las publicaciones más compartidas aparecen montajes de Gianni Infantino junto a Lionel Messi, imágenes del presidente de la FIFA incorporado al Sol de Mayo de la bandera argentina y diferentes parodias que rápidamente recorrieron plataformas como X, Instagram y TikTok.

La prensa inglesa apuntó contra Argentina

En el Reino Unido, varios medios alimentaron la polémica en la previa del cruce de semifinales.

The Sun publicó que "Argentina ganó con doce jugadores", en referencia al arbitraje del portugués João Pinheiro durante el partido frente a Suiza.

Por su parte, The Telegraph analizó las teorías conspirativas que circulan sobre el Mundial y cuestionó algunas actitudes del seleccionado argentino. En una columna de opinión, el diario habló de una supuesta tendencia del equipo de Lionel Scaloni a presionar a los árbitros y exagerar contactos durante los encuentros.

La BBC también abordó el tema y señaló que existe una percepción de "doble vara" en algunos fallos arbitrales que beneficiaron al conjunto argentino durante el certamen.

Las jugadas que despertaron la polémica

Quienes sostienen esta teoría señalan tres episodios como los principales argumentos:

La expulsión de Breel Embolo ante Suiza , luego de una revisión arbitral que generó fuertes reclamos del conjunto europeo.

, luego de una revisión arbitral que generó fuertes reclamos del conjunto europeo. La protesta formal presentada por Egipto tras la eliminación frente a Argentina, donde la federación africana cuestionó el arbitraje.

tras la eliminación frente a Argentina, donde la federación africana cuestionó el arbitraje. Una falta protagonizada por Lionel Messi ante Argelia, que algunos analistas europeos consideraron merecedora de tarjeta roja.

Las decisiones fueron ampliamente debatidas en distintos programas deportivos y multiplicaron las críticas hacia el arbitraje del Mundial.

La polémica también llegó a otros países

El debate no quedó limitado a Inglaterra.

En España, el diario AS ironizó con un título que hacía referencia tanto a Julián Álvarez como al sistema de videoarbitraje, mientras que diferentes cuentas especializadas comenzaron a difundir estadísticas sobre tarjetas y faltas para sostener la idea de un supuesto trato preferencial hacia la Selección argentina.

El ranking de las mayores controversias del Mundial

La discusión también apareció en un análisis publicado por The New York Times, que elaboró un listado con los episodios más controvertidos del Mundial 2026.

Entre ellos incluyó dos partidos de Argentina bajo el nombre de "VARgentina", ubicando el duelo ante Egipto entre los hechos más polémicos del torneo y el encuentro frente a Suiza con un nivel menor de controversia.

Según ese ranking, los episodios destacados fueron:

Entrega de un premio de la FIFA a Donald Trump — Controversia: 9/10

— Controversia: "VARgentina" vs. Egipto — 9/10

— La habilitación de Folarin Balogun para jugar con Estados Unidos — 9/10

— La presencia de Cristiano Ronaldo en el torneo — 8/10

— El sorteo del Mundial y la distribución de los favoritos — 7/10

— Las pausas de hidratación implementadas por la FIFA — 7/10

— La supuesta influencia de la SkyCam en Inglaterra vs. Noruega — 7/10

— Argelia y Austria dejan afuera a Irán — 7/10

— Intentos de modificar el calendario entre México e Inglaterra — 6/10

— "VARgentina" vs. Suiza — 2/10

Una semifinal con clima caliente

Más allá de las especulaciones y teorías que circulan fuera de la cancha, Argentina e Inglaterra definirán el pase a la final del Mundial 2026 en uno de los partidos más esperados del torneo.

Mientras en Europa continúan las críticas y el debate sobre el arbitraje, el equipo de Lionel Scaloni buscará responder dentro del campo de juego e intentar dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.