Quién es Ismail Elfath, el árbitro que dirigirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya fue confirmado. La FIFA designó a Ismail Elfath para impartir justicia en el duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium y el experimentado juez estadounidense volverá a dirigir a la Albiceleste en un partido de máxima trascendencia.

Un árbitro con experiencia internacional y decisiones discutidas

Elfath llega a esta instancia después de dirigir tres partidos en el Mundial 2026: el empate entre Países Bajos y Japón, la victoria de España sobre Uruguay y el triunfo de Noruega ante Brasil.

Su actuación más cuestionada fue en el duelo entre españoles y uruguayos, donde recibió críticas por no expulsar a Rodrigo Bentancur tras una fuerte infracción sobre Iñaki Williams. Tanto la prensa española como la uruguaya señalaron que el árbitro mostró poca firmeza en esa acción.

También quedó bajo la lupa en los octavos de final entre Noruega y Brasil, cuando necesitó la intervención del VAR para sancionar un penal a favor del conjunto brasileño en un partido que terminó con reclamos hacia el arbitraje.

El historial de Ismail Elfath con Argentina

Nacido en Marruecos y radicado en Estados Unidos desde los 18 años, Elfath desarrolló gran parte de su carrera en la MLS, donde incluso dirigió a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup 2023.

Con la Selección argentina también tiene antecedentes. Fue el árbitro del empate 1-1 ante Australia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, resultado que significó la eliminación del equipo nacional. En aquel plantel ya estaban futbolistas como Facundo Medina y Alexis Mac Allister, quienes hoy integran el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Para la semifinal del miércoles, Elfath estará acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro del encuentro.