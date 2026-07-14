Argentina despidió el búnker de Kansas City con otro asado Mundialista

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Claudio "Chiqui" Tapia compartió un video en sus redes sociales que dejó ver la intimidad del plantel argentino durante la última jornada en Kansas City. El presidente de la AFA publicó imágenes del tradicional asado con una frase que ilusionó a los hinchas: "Arranca lo mejor".

El video, musicalizado con el clásico tango "Por una cabeza", reúne distintos momentos de la concentración albiceleste en el predio que funcionó como base desde el 31 de mayo, cuando el equipo llegó a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. Desde allí, la Selección afrontó sus primeros compromisos del certamen, incluido el reciente triunfo sobre Suiza, que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo.

La Selección completó su último entrenamiento en Kansas City

Con la mente puesta en el duelo ante Inglaterra, Lionel Scaloni dirigió la última práctica en Kansas City antes del viaje a Atlanta. El entrenamiento se desarrolló a puertas cerradas, sin acceso para la prensa, mientras el cuerpo técnico comenzó a definir los últimos detalles del equipo.

Después de repetir formación por primera vez en el torneo durante el encuentro ante Suiza, el entrenador analiza si mantiene el mismo once o introduce alguna variante para la semifinal. Julián Álvarez, autor de un gol decisivo, volvió a ganarse un lugar entre los titulares, aunque Lautaro Martínez, que también convirtió, aparece como una alternativa de peso.

En el mediocampo, Leandro Paredes se perfila nuevamente como titular, mientras que la defensa mantiene como pilares a Cristian Romero y Lisandro Martínez, acompañados por unos laterales que vienen ofreciendo regularidad.

El cronograma de Argentina antes de enfrentar a Inglaterra

La delegación argentina dejará definitivamente Kansas City durante la noche para trasladarse a Atlanta, ciudad donde se disputará la semifinal del Mundial. El arribo está previsto para las últimas horas del día.

El martes, ya instalados en la sede del partido, el plantel realizará un entrenamiento abierto parcialmente para la prensa acreditada. Además, Lionel Scaloni brindará la conferencia oficial previa al encuentro junto a uno de los futbolistas del plantel, en la antesala de un duelo que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.