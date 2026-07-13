El dedo de Messi en el Mundial 2026

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Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el árbitro Joao Pinheiro durante el triunfo de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste le reclamó respeto al juez portugués en una escena que rápidamente se volvió viral.

La situación ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo, en medio de un partido cargado de tensión. Durante una interrupción del juego, Messi se acercó al árbitro y, con gesto serio, le hizo un reclamo que quedó registrado por la transmisión oficial.

El fuerte reclamo de Messi al árbitro

Lejos de discutir una jugada puntual, el capitán argentino cuestionó el tono con el que el juez se dirigía a él. Las cámaras captaron el momento exacto en el que le dijo:

"Hablá bien, no faltés el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien".

El intercambio no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde muchos destacaron la firmeza de Messi para exigir un trato respetuoso en un encuentro decisivo.

Un reclamo que fue más allá de una jugada

A diferencia de otras discusiones con los árbitros, esta vez el reclamo no estuvo relacionado con una falta, una tarjeta o una decisión reglamentaria. El rosarino hizo hincapié exclusivamente en las formas y en el respeto durante el diálogo con el juez.

El episodio reflejó el rol que ocupa como capitán dentro de la Selección Argentina, asumiendo la responsabilidad de marcar límites en un contexto de máxima presión.

El liderazgo de Messi dentro de la cancha

Con 39 años, Messi continúa siendo la referencia futbolística y también uno de los principales líderes del plantel argentino. Además de conducir al equipo desde el juego, suele intervenir en momentos de tensión para defender a sus compañeros o expresar su postura frente a las autoridades del partido.

Tras la clasificación de la Albiceleste a las semifinales, el cruce con Joao Pinheiro quedó como una de las imágenes más comentadas del encuentro y volvió a mostrar el carácter del capitán argentino en los momentos decisivos.

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