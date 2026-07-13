La polémica frase de una exfigura de la selección de Inglaterra antes de jugar con Argentina

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya empezó a calentarse mucho antes del pitazo inicial. En la previa del esperado duelo, Joe Cole, exfutbolista de la selección inglesa, lanzó una desafiante advertencia sobre Lionel Messi y se mostró confiado en las posibilidades del conjunto británico.

"A Messi hay que mandarlo a dormir", afirmó el exmediocampista, quien además se animó a pronosticar el desenlace del encuentro.

"Lo digo ahora: vamos a jugar la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para hacerles daño a Argentina y estoy convencido de que vamos a ganar. Lo siento en los huesos", expresó.

Las declaraciones de Cole no pasaron desapercibidas. El exjugador, que representó a Inglaterra en tres Copas del Mundo y disputó varios enfrentamientos de alto voltaje con la Albiceleste, considera que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel cuenta con las herramientas necesarias para imponerse gracias a la potencia física y la velocidad de sus atacantes.

Inglaterra llega a esta instancia luego de eliminar a Noruega en el tiempo suplementario, con una gran actuación de Jude Bellingham, autor de un doblete decisivo. Del otro lado estará una Selección Argentina que volvió a mostrar personalidad en los momentos clave del torneo, dejando en el camino a Suiza, además de superar previamente a Egipto y Cabo Verde.

Con Lionel Messi como conductor, el vigente campeón del mundo buscará disputar una nueva final. A sus 39 años, el capitán argentino continúa siendo la gran referencia ofensiva del equipo y volvió a aparecer en los partidos decisivos para liderar a la Albiceleste.

Como ocurrió en otras ediciones mundialistas, la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses vuelve a sumar un nuevo capítulo. En esta oportunidad, las palabras de Joe Cole agregaron un ingrediente extra a una semifinal que promete ser uno de los partidos más esperados del torneo.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en lo que suceda dentro del campo de juego, donde Argentina e Inglaterra definirán quién se queda con el boleto a la gran final del Mundial 2026.