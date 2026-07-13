Reino Unido endurece su postura contra Irán y prohíbe un grupo acusado de atacar objetivos judíos

El Gobierno del Reino Unido anunció una nueva batería de medidas contra organizaciones vinculadas a Irán tras atribuir a un grupo respaldado por Teherán una serie de ataques contra objetivos de la comunidad judía en territorio británico. La decisión incluye la ilegalización del Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y nuevas restricciones dirigidas a la Guardia Revolucionaria iraní.

Según informó Londres, el IMCR se adjudicó al menos siete ataques ocurridos en el Reino Unido durante los últimos meses. Las autoridades británicas sostienen que detrás de esa organización actuaban integrantes de la Fuerza Quds, una unidad perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a la que atribuyen la planificación de operaciones similares en distintos países europeos.

La ministra de Seguridad, Angela Eagle, aseguró que el grupo difundió en internet mensajes en los que reivindicaba varios ataques incendiarios registrados en Londres. Entre los blancos mencionados figuran sinagogas, ambulancias pertenecientes a una organización benéfica de la comunidad judía y un medio de comunicación en idioma persa crítico del gobierno iraní.

De acuerdo con el Ejecutivo británico, ninguno de esos episodios dejó víctimas, aunque fueron considerados parte de una estrategia coordinada para intimidar a determinados sectores. Las autoridades no difundieron el detalle de cada uno de los siete hechos atribuidos a la organización.

El IMCR, también identificado por su nombre en árabe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, comenzó a tener presencia pública este año a través de plataformas digitales, desde donde asumió la autoría de distintos ataques tanto en el Reino Unido como en otros países europeos.

Las investigaciones británicas también vinculan al grupo con ataques contra sinagogas en Bélgica y Países Bajos. Además, organismos de seguridad e inteligencia consideran que Irán recurre cada vez con mayor frecuencia a organizaciones intermediarias y redes criminales para ejecutar acciones de sabotaje y agresiones fuera de su territorio.

Como antecedente reciente, la Justicia británica condenó este mes a dos ciudadanos rumanos por el ataque con arma blanca contra un periodista de un canal de televisión en lengua persa. Durante el proceso judicial, el magistrado sostuvo que el hecho fue cometido en beneficio del Estado iraní.

Hasta el momento, el gobierno de Irán no respondió públicamente a las acusaciones formuladas por Londres. La decisión británica se suma a medidas adoptadas previamente por otros países occidentales para aumentar la presión sobre estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria, en medio del creciente deterioro de las relaciones entre Teherán y varias capitales europeas.