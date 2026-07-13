Trump redobla la presión sobre Irán y asegura que EE.UU. tomará el control del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al afirmar que su país asumirá el control del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente enfrentamiento militar entre ambas naciones y tras varios días de incidentes en la zona.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que Washington se convertirá en el "guardián" del estrecho y consideró que otros países deberían compensar económicamente a Estados Unidos por garantizar la seguridad de esa ruta marítima, clave para el transporte de energía a nivel global.

Trump también aseguró que las fuerzas estadounidenses llevaron adelante nuevos ataques contra instalaciones y equipos militares iraníes. Según indicó, buena parte del armamento de Teherán habría sido destruido durante las operaciones realizadas en las últimas horas, incluyendo sistemas de defensa antiaérea. Además, afirmó que cada intento de ataque con drones por parte de Irán recibe una respuesta militar inmediata de Estados Unidos.

En ese marco, el presidente norteamericano acusó al gobierno iraní de incumplir un entendimiento previo entre ambos países. Sostuvo que existía un acuerdo que, según su versión, fue quebrantado por Teherán, lo que motivó la decisión de endurecer la ofensiva militar y reforzar la presencia estadounidense en la región.

Las declaraciones llegan mientras continúa la disputa por el control del estrecho de Ormuz. En los últimos días, Irán amenazó con restringir la navegación en ese corredor marítimo y realizó maniobras de advertencia contra embarcaciones que transitaban por la zona, aumentando la preocupación internacional por una posible interrupción del comercio energético.

Pese al escenario de máxima tensión, las autoridades estadounidenses sostienen que el tránsito de buques continúa desarrollándose con normalidad y aseguran que las operaciones de seguridad buscan garantizar la libre circulación en una de las vías marítimas más estratégicas del planeta.