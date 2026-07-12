Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora mendocina Hebe Casado por una publicación sobre la selección francesa

Francia declaró “persona no grata” a Hebe Casado por un mensaje publicado tras el partido entre Francia y Paraguay.

La Embajada francesa calificó la publicación como racista y afirmó que contradice los valores compartidos entre ambos países.

La vicegobernadora rechazó las acusaciones y sostuvo que sus dichos formaban parte del folklore futbolero.

El embajador Romain Nadal defendió la diversidad de la selección francesa y cuestionó la justificación de la funcionaria.

Desde el entorno de Casado aseguraron que no habían recibido una notificación oficial sobre la decisión diplomática.

La controversia volvió a ubicar a la vicegobernadora en el centro del debate político y abrió una discusión sobre discriminación y responsabilidad institucional.

La relación diplomática entre Francia y una alta funcionaria de Mendoza sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Embajada de Francia en la Argentina declarara “persona no grata” a la vicegobernadora Hebe Casado, como consecuencia de una publicación realizada en la red social X tras el triunfo de la selección francesa frente a Paraguay por los octavos de final del Mundial.

La controversia comenzó cuando Casado escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”, en referencia al conjunto dirigido por Didier Deschamps. El mensaje generó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios y dirigentes interpretaron sus palabras como una expresión de carácter discriminatorio hacia los futbolistas franceses.

La respuesta oficial de Francia no tardó en llegar. El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, confirmó la decisión de declarar a la funcionaria “persona no grata” y sostuvo que la publicación constituye una manifestación claramente racista, incompatible con los valores que, según afirmó, comparten ambos países.

El diplomático remarcó que en la cooperación entre Francia y Argentina no existe lugar para el racismo y aseguró que reducir la identidad de los integrantes del seleccionado francés a un supuesto origen africano implica desconocer su nacionalidad y los principios sobre los que se sustenta la República Francesa.

Nadal fue más allá al cuestionar la posterior defensa realizada por la vicegobernadora. Según explicó, Casado intentó justificar sus expresiones al afirmar que se trató de una manifestación propia del folklore futbolero y negó haber tenido una intención discriminatoria. Incluso sostuvo que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes le asignan una connotación negativa a ese origen.

Para el representante diplomático, esa explicación agrava la situación. Señaló que distingue perfectamente entre el sarcasmo y el racismo y recordó que los integrantes del seleccionado francés nacieron en Francia y son ciudadanos franceses, independientemente del origen de sus familias o del color de su piel.

En ese contexto, también cuestionó la contradicción que, a su entender, representa que una funcionaria argentina formule ese tipo de comentarios cuando el país históricamente reivindica su tradición inmigratoria. En ese sentido, planteó que aceptar la inmigración europea y utilizar el origen africano como descalificación constituye una actitud discriminatoria.

Asimismo, Nadal destacó que el deporte debe actuar como un puente de integración entre los pueblos y no convertirse en un espacio para reproducir prejuicios que afecten la convivencia y el respeto entre las naciones.

Mientras tanto, desde el entorno de Hebe Casado señalaron que hasta el momento no habían recibido una notificación formal sobre la decisión adoptada por la representación diplomática francesa.

La vicegobernadora mendocina atraviesa además un período de definiciones políticas. Elegida en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, en mayo de 2025 anunció su desafiliación del PRO con la intención de incorporarse a La Libertad Avanza.

La dirigente comunicó aquella decisión mediante una publicación en redes sociales y posteriormente aseguró que el presidente Javier Milei le había transmitido que era bienvenida al espacio libertario. También reconoció como principal referente política a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, su incorporación formal al oficialismo nacional nunca llegó a concretarse debido a diferencias internas dentro de La Libertad Avanza en Mendoza. Esa situación la llevó incluso a definirse públicamente con ironía como una vicegobernadora "apartidaria".

La polémica generada por sus declaraciones sobre la selección francesa vuelve ahora a colocar a Casado en el centro de la escena política y diplomática, en un episodio que trascendió el ámbito deportivo y abrió un fuerte debate sobre los límites de la libertad de expresión, el discurso público de los funcionarios y el alcance de las manifestaciones consideradas discriminatorias.