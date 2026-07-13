Pullaro lidera la imagen positiva en Santa Fe y se fortalece la idea de continuidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabeza la valoración de la ciudadanía en la capital provincial y se posiciona como el dirigente con mejor imagen entre los principales niveles de gobierno, de acuerdo con un reciente relevamiento de opinión pública.

El estudio muestra un escenario político particular: mientras en los ámbitos nacional y municipal predomina el deseo de cambio, en la provincia crece el respaldo a la continuidad de la actual gestión.

Según la encuesta, Pullaro alcanza un 58% de imagen positiva y un 40% de valoración negativa. De esta manera, supera al presidente Javier Milei, que registra un 46% de aprobación frente a un 54% de imagen negativa, y al intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, que obtiene un 50% de valoración positiva y un 44% negativa.

La percepción también se refleja cuando se consulta sobre el futuro político de la provincia. Casi la mitad de los encuestados, el 48%, manifestó su preferencia por la continuidad de Pullaro al frente del Ejecutivo provincial, un dato que diferencia al oficialismo santafesino de otros gobiernos donde la demanda de alternancia aparece con mayor fuerza.

El relevamiento también detectó una mejora en las expectativas de los ciudadanos respecto de la situación provincial. Aunque la incertidumbre continúa siendo el sentimiento más mencionado, la esperanza ocupa el segundo lugar y la sensación de tranquilidad muestra un crecimiento significativo en comparación con mediciones anteriores. En paralelo, el miedo registra una caída importante respecto del año pasado.

Otro de los indicadores favorables para la administración provincial es el nivel de confianza institucional. El 52% de los consultados expresó confianza o mucha confianza en la gestión de Pullaro, mientras que un 44% manifestó desconfianza.

En materia de seguridad, una de las principales banderas del Gobierno provincial, el sondeo refleja un amplio respaldo a las políticas implementadas. El 62% de los participantes consideró que las medidas deberían ser incluso más estrictas, mientras que una cuarta parte expresó diferencias con la estrategia actual y apenas un porcentaje reducido opinó que deberían flexibilizarse.

Pese a la mejora en algunos indicadores de percepción, la inseguridad continúa siendo la principal preocupación para los habitantes de la ciudad de Santa Fe, seguida por el desempleo y la corrupción, que completan el podio de los problemas más mencionados.

El estudio fue realizado por la consultora Innova Opinión Pública entre el 27 y el 28 de junio mediante una encuesta a 400 personas mayores de 16 años residentes en la ciudad de Santa Fe.