Tignanelli fulminó a Alberto Fernández: "Correte, ya bastante daño le hiciste al país"

Alberto Fernández defendió la realización de elecciones internas para definir el liderazgo del peronismo.

Facundo Tignanelli respondió con fuertes críticas y responsabilizó al ex presidente por la situación del espacio.

Fernández sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner conserva legitimidad política y cuestionó la condena en la causa Vialidad.

El ex mandatario rechazó la comparación entre Axel Kicillof y Augusto Vandor realizada por el legislador bonaerense.

Las diferencias reflejan las tensiones que atraviesan al peronismo en torno a su conducción y estrategia electoral.

La disputa vuelve a exponer la falta de consenso interno de cara a la reorganización del principal espacio opositor.

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta luego de un fuerte intercambio de declaraciones entre el ex presidente Alberto Fernández y el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora, en medio del debate por el liderazgo del espacio y la estrategia política de cara a las próximas elecciones.

La controversia se desencadenó tras una entrevista radial concedida por Fernández, en la que cuestionó al gobierno de Javier Milei, analizó la situación interna del Partido Justicialista y planteó la necesidad de resolver la conducción del movimiento mediante mecanismos democráticos que permitan definir a sus futuros candidatos.

Las declaraciones del ex mandatario generaron una inmediata reacción de Tignanelli, quien publicó un duro mensaje en sus redes sociales dirigido a Fernández. En ese texto, el legislador bonaerense responsabilizó al ex jefe de Estado por el presente del peronismo y sostuvo que el espacio debe tomar distancia de sus posiciones para recuperar competitividad política.

El mensaje profundizó las diferencias que desde hace tiempo atraviesan al justicialismo y volvió a poner de manifiesto las tensiones entre distintos sectores del kirchnerismo y dirigentes que formaron parte de la administración encabezada por Fernández entre 2019 y 2023.

Durante la entrevista, el ex presidente insistió en que el peronismo debe definir su liderazgo mediante elecciones internas y sostuvo que el espacio cuenta con varios dirigentes con condiciones para competir por la Presidencia en 2027.

En ese sentido, señaló que el movimiento dispone de diferentes figuras con proyección nacional y reiteró que el mecanismo adecuado para resolver las candidaturas consiste en permitir que los afiliados elijan a quien consideren el mejor representante del espacio, respetando posteriormente el resultado electoral bajo el principio histórico de que quien gana conduce y quien pierde acompaña.

Fernández también hizo referencia a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Afirmó que mantiene la misma legitimidad política que otros dirigentes del peronismo para aspirar a una candidatura y volvió a cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.

El ex mandatario calificó ese proceso judicial como un juicio "vergonzoso" y sostuvo que la situación de la ex presidenta trasciende las diferencias partidarias, al considerar que involucra aspectos vinculados con el funcionamiento del Estado de Derecho y la calidad institucional.

No obstante, también marcó una diferencia respecto de algunos sectores del kirchnerismo al señalar que la posibilidad de una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner constituye una cuestión que deberá resolverse en el ámbito judicial y no únicamente mediante pronunciamientos políticos.

Otro de los puntos que alimentó la polémica fue la respuesta de Fernández a declaraciones previas de Facundo Tignanelli, quien había comparado al gobernador bonaerense Axel Kicillof con el histórico dirigente sindical Augusto Vandor, en el marco de las diferencias internas que atraviesa el peronismo.

El ex presidente rechazó de manera categórica esa comparación y sostuvo que resulta injusta para el mandatario bonaerense. Además, afirmó que Kicillof ha demostrado una conducta de lealtad hacia Cristina Fernández de Kirchner y consideró que asociarlo con la figura de Vandor constituye una interpretación equivocada de la historia del movimiento justicialista.

Las declaraciones del diputado bonaerense se enmarcan en las discusiones que mantienen distintos sectores del kirchnerismo sobre la estrategia política para respaldar a la ex presidenta y defender la posibilidad de que pueda volver a competir electoralmente en el futuro.

El nuevo cruce refleja el clima de creciente tensión que atraviesa al peronismo en momentos en que distintos dirigentes debaten la reorganización del espacio, la renovación de sus liderazgos y el mecanismo para definir las candidaturas presidenciales.

Mientras algunos sectores impulsan una mayor apertura interna y la realización de elecciones partidarias para ordenar la conducción, otros continúan priorizando el respaldo político a Cristina Fernández de Kirchner como eje central de la reorganización opositora.

En ese escenario, las diferencias públicas entre referentes del justicialismo vuelven a evidenciar las dificultades para construir consensos internos en una etapa en la que el peronismo busca redefinir su estrategia frente al oficialismo nacional y proyectar una alternativa electoral para los próximos años.