Regresó a Santa Fe la brigada USAR tras completar una misión internacional de rescate en Venezuela

La brigada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de Santa Fe finalizó con éxito su participación en el operativo internacional de asistencia desplegado en Venezuela luego de los terremotos que afectaron ese país. El contingente ya regresó a la provincia tras arribar primero a la Argentina y completar el último tramo del viaje por vía terrestre hasta la ciudad de Gálvez.

La delegación estuvo integrada por 40 rescatistas y varios binomios K9, conformados por perros especialmente entrenados para tareas de búsqueda. Además, trasladó alrededor de ocho toneladas de equipamiento técnico destinado a intervenir en situaciones de emergencia y estructuras colapsadas.

Durante la misión, el equipo santafesino trabajó en la ciudad de La Guaira, una de las zonas afectadas por el desastre, donde participó de un operativo conjunto junto a brigadas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, bajo la coordinación de las autoridades locales.

A lo largo de varios días, los rescatistas realizaron tareas de búsqueda de personas, inspección de edificios derrumbados y colaboración en la recuperación de víctimas, en un escenario considerado de alta complejidad por las condiciones del terreno y los daños ocasionados por los sismos.

Desde la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios destacaron que todo el personal regresó en buen estado de salud luego de cumplir una misión que exigió un importante despliegue operativo, trabajo coordinado y un elevado nivel de preparación técnica.

La participación de la brigada volvió a poner de manifiesto la capacidad de respuesta del sistema de protección civil de Santa Fe en operativos de alcance internacional y su experiencia en tareas de búsqueda y rescate ante situaciones de emergencia.