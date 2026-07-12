El peronismo en su laberinto

Por RICARDO ZIMERMAN

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La política suele ofrecer una enseñanza recurrente: las derrotas electorales no siempre producen autocrítica. En ocasiones generan un fenómeno todavía más complejo: la pelea por administrar los restos del poder. Eso es lo que hoy parece estar ocurriendo dentro del peronismo, un espacio que durante décadas hizo de la unidad un activo estratégico, aun cuando esa unidad fuera apenas una construcción circunstancial sostenida por la necesidad de conservar el poder.

Hoy ese mecanismo parece haberse agotado.

Lo que hasta hace pocos meses era una discusión acerca de cómo reorganizar al principal espacio opositor frente al gobierno de Javier Milei se transformó en una disputa mucho más profunda: quién tendrá el derecho de conducir lo que quede del movimiento después de la próxima batalla electoral.

No se trata únicamente de una diferencia de nombres. Tampoco de una competencia natural entre dirigentes con aspiraciones presidenciales. Lo que aparece es una discusión sobre identidades políticas, sobre modelos de conducción y, sobre todo, sobre el peso que todavía conserva Cristina Fernández de Kirchner dentro de un universo peronista que durante veinte años giró alrededor de su liderazgo.

Axel Kicillof parece haber comprendido que cualquier intento de construir una alternativa competitiva requiere ampliar las fronteras del kirchnerismo tradicional. Esa conclusión explica buena parte de sus movimientos recientes, pero también de sus silencios. En política, muchas veces callar comunica más que hablar. Y el gobernador bonaerense eligió precisamente ese camino: reducir la confrontación pública mientras procura proyectar una imagen menos asociada a la figura de su mentora política.

Del otro lado, el cristinismo interpreta ese comportamiento como una declaración de independencia. Y las independencias, dentro de los movimientos políticos de fuerte conducción personal, rara vez son toleradas.

Por eso comenzó una ofensiva discursiva que ya no busca disimular las diferencias. Los cuestionamientos dejaron de ser sugerencias para transformarse en acusaciones abiertas. La palabra "traición", tan habitual en la historia del peronismo cuando aparecen disputas internas, vuelve a ocupar un lugar central.

No parece un dato menor.

El peronismo siempre convivió con sus conflictos internos. La diferencia es que, en otras etapas, existía un árbitro con autoridad suficiente para ordenar la discusión cuando la supervivencia electoral estaba en juego. Hoy esa autoridad aparece seriamente erosionada.

Cristina Fernández de Kirchner continúa conservando un núcleo militante extremadamente fiel. Nadie discute esa capacidad de movilización. Pero una cosa es mantener influencia sobre un sector del electorado y otra muy distinta conservar la capacidad de disciplinar a toda una fuerza política.

Ese segundo atributo parece haber comenzado a diluirse.

La paradoja resulta evidente. Mientras algunos sectores insisten en sostener que la ex presidenta continúa siendo la dirigente con mayor capacidad de representación dentro del espacio, otros entienden que precisamente esa centralidad constituye hoy el principal límite para reconstruir una mayoría electoral.

Allí reside el verdadero conflicto.

No se debate solamente una candidatura. Se discute el diagnóstico sobre por qué el peronismo perdió el poder y qué necesita modificar para recuperarlo.

Kicillof parece convencido de que debe seducir a un electorado que dejó de identificarse con el kirchnerismo. El núcleo duro cristinista sostiene exactamente lo contrario: considera que cualquier intento de moderación implica renunciar a la identidad política que permitió gobernar durante tantos años.

Son dos estrategias incompatibles.

Y cuando las estrategias son incompatibles, la unidad deja de ser un objetivo para convertirse en una expresión de deseo.

Por eso empieza a instalarse una hipótesis que hasta hace poco parecía impensable: la posibilidad de que el peronismo llegue dividido a la próxima elección presidencial.

No sería la primera vez que ocurre.

La historia del movimiento está atravesada por rupturas, enfrentamientos y liderazgos enfrentados. La diferencia es que, en otras oportunidades, siempre existía un liderazgo superior capaz de reconstruir los puentes antes de las urnas.

Hoy esos puentes parecen dinamitados.

Ni los gestos políticos ni las señales públicas permiten imaginar un acercamiento. Por el contrario, cada movimiento profundiza la distancia.

Mientras el gobernador procura construir autonomía, el kirchnerismo interpreta esa actitud como una decisión irreversible de abandonar el paraguas político que durante años le permitió crecer.

La consecuencia inmediata es una creciente desconfianza mutua.

Y cuando desaparece la confianza, desaparece también la posibilidad de una estrategia común.

En paralelo, el resto del peronismo observa la escena con prudencia. Gobernadores, intendentes y dirigentes territoriales saben que todavía falta mucho tiempo para las definiciones electorales. Sin embargo, también comprenden que el reloj político avanza más rápido que el calendario.

Nadie quiere quedar atrapado en una disputa ajena.

Porque detrás de la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof existe otra discusión silenciosa: quién representará al peronismo del futuro cuando el ciclo kirchnerista termine definitivamente.

Esa transición ya comenzó.

Puede prolongarse durante meses o incluso años, pero difícilmente pueda detenerse.

Mientras tanto, aparecen intentos de reconstruir un discurso que vuelva a conectar con sectores sociales golpeados por la situación económica. Las referencias al equilibrio social, la justicia distributiva y el papel del Estado buscan ofrecer una alternativa frente al modelo libertario.

Sin embargo, ningún relato económico alcanza cuando el emisor transmite incertidumbre sobre su propia conducción.

La sociedad suele exigir coherencia antes que promesas.

Y ese parece ser hoy el mayor problema del peronismo.

No porque carezca de dirigentes con experiencia o de estructuras territoriales. Tampoco porque haya perdido capacidad parlamentaria.

Su principal dificultad consiste en que todavía no resolvió una pregunta esencial: quién conduce, hacia dónde pretende ir y con qué identidad piensa regresar.

Sin esas respuestas, cualquier proyecto político corre el riesgo de transformarse en una simple suma de candidaturas.

Y las candidaturas, cuando no expresan una idea compartida, rara vez construyen una mayoría.

El peronismo enfrenta probablemente el desafío más complejo desde el regreso de la democracia.

No se trata únicamente de volver a ganar una elección.

Antes deberá decidir si todavía quiere caminar junto o si ha llegado el momento de aceptar que el movimiento que durante décadas hizo de la unidad su principal fortaleza ha comenzado, lentamente, a convivir con la posibilidad de una fractura que ya no parece circunstancial, sino estructural.