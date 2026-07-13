Reforma fiscal: analizan modificaciones al Monotributo para ampliar la base tributaria

La reforma tributaria todavía no fue enviada al Congreso y persisten las dudas sobre el futuro del Monotributo.

El FMI propone reducir las diferencias entre el régimen simplificado y el régimen general, aunque no plantea su eliminación.

Especialistas y representantes de monotributistas advierten que mayores cargas podrían impulsar la informalidad.

El Consejo de Mayo impulsa un rediseño del régimen con un puente de transición hacia el sistema general.

También existe incertidumbre sobre el futuro del Monotributo Unificado que integra Ingresos Brutos en varias provincias.

El desafío será compatibilizar una mayor recaudación con la continuidad de un régimen que facilita la inclusión tributaria, previsional y sanitaria de pequeños contribuyentes.

La posibilidad de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno mantiene en estado de alerta a millones de pequeños contribuyentes, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro del Monotributo. Aunque el Poder Ejecutivo todavía no envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el sistema impositivo, las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las propuestas surgidas del Consejo de Mayo reavivaron el debate sobre el régimen simplificado.

Si bien el organismo internacional no plantea la eliminación del Monotributo, sí advierte sobre la necesidad de reducir las diferencias existentes entre este esquema y el régimen general. Según el informe del FMI, la menor carga tributaria que afrontan los monotributistas genera distorsiones que incentivan la fragmentación empresarial y desalientan el crecimiento de las actividades económicas.

En ese sentido, el organismo sugiere avanzar hacia una equiparación gradual de las cargas fiscales y de los aportes previsionales entre ambos regímenes, además de profundizar el uso de herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La eventual aplicación de estos lineamientos implicaría una revisión de las categorías vigentes y podría modificar significativamente las condiciones de permanencia dentro del Monotributo. El análisis no se limita únicamente al Impuesto a las Ganancias, sino que también comprende el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que incrementa la preocupación entre profesionales, comerciantes y trabajadores independientes.

Frente a este escenario, el diputado Eduardo Falcone convocó días atrás a una jornada de debate en el Congreso para analizar el presente y el futuro del régimen simplificado. Durante el encuentro dejó en claro su rechazo a cualquier iniciativa que implique la eliminación del Monotributo y promovió una discusión orientada a introducir mejoras sin afectar su esencia.

Entre los participantes estuvo la presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina (M.A.R.A.), Noelia Villafañe, quien expresó el rechazo de la entidad a cualquier reforma que aumente la carga tributaria de los pequeños contribuyentes. Según sostuvo, el Monotributo debe ser considerado una herramienta de inclusión y no un problema para la administración tributaria.

La dirigente advirtió además que un incremento importante en los costos equivaldría, en los hechos, a la desaparición del régimen, ya que numerosos contribuyentes no estarían en condiciones de afrontar las obligaciones económicas y administrativas que exige el régimen general.

En la misma línea se manifestó el abogado tributarista Oscar Ponce, quien definió al Monotributo como un sistema de inclusión, mientras que calificó al régimen general como un mecanismo principalmente recaudatorio. A su entender, ambos esquemas deben complementarse y no competir entre sí. También alertó que una reducción de categorías o un incremento de los costos podría empujar a miles de trabajadores hacia la informalidad, con la consecuente pérdida de cobertura previsional y de salud.

Las dudas también alcanzan a las recomendaciones elaboradas por el Consejo de Mayo. En ese documento se propone rediseñar el Monotributo para convertirlo en un régimen exclusivamente destinado a actividades de pequeña escala, acompañado por un mecanismo de transición hacia el régimen general.

Entre las alternativas planteadas figura limitar el alcance del sistema a las categorías más bajas y al Monotributo Social, además de analizar el eventual regreso de la figura del responsable no inscripto en el IVA para determinados profesionales.

Otro de los interrogantes se centra en el futuro del Monotributo Unificado, mecanismo mediante el cual numerosas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integran el pago del Monotributo nacional con el impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de la plataforma de ARCA.

Una eventual modificación del régimen nacional obligaría también a redefinir el funcionamiento de esos sistemas provinciales, generando un desafío adicional para las administraciones tributarias y para los propios contribuyentes.

Mientras el Gobierno continúa elaborando su proyecto de reforma tributaria, el debate permanece abierto. El principal desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de ampliar la base tributaria y preservar un régimen que, desde su creación, buscó simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el acceso de millones de trabajadores independientes a la seguridad social y al sistema de salud.