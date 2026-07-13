Crece la preocupación por el endeudamiento de repartidores de aplicaciones y reclaman una regulación de los créditos

Sitrarepa denunció un aumento del endeudamiento entre repartidores de aplicaciones por los créditos ofrecidos por las propias plataformas.

El sindicato afirmó que algunas líneas de financiamiento presentan tasas que pueden alcanzar el 700% anual.

El Banco Central registró un fuerte crecimiento de los deudores vinculados a la economía de plataformas durante 2025.

Las aplicaciones utilizan sistemas propios de evaluación para definir el acceso a los préstamos.

Las empresas sostienen que estos créditos promueven la inclusión financiera de trabajadores excluidos del sistema bancario.

El gremio reclama una regulación estatal y advierte que muchos repartidores extienden sus jornadas para afrontar las deudas contraídas.

El crecimiento del trabajo a través de plataformas digitales volvió a abrir el debate sobre las condiciones laborales y el acceso al financiamiento de quienes desarrollan tareas de reparto. En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores de Repartidores de Aplicaciones (Sitrarepa) advirtió sobre el aumento del endeudamiento entre los trabajadores del sector y reclamó una regulación específica para los préstamos que ofrecen las propias empresas de delivery.

Según la organización gremial, miles de repartidores recurren a líneas de crédito impulsadas por las plataformas para adquirir, reparar o mantener las bicicletas y motocicletas que utilizan como herramienta de trabajo. Sin embargo, sostienen que esos préstamos presentan costos financieros muy elevados, con tasas que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta el 700% anual.

Desde el sindicato explican que gran parte de los repartidores queda excluida del sistema bancario tradicional debido a que no posee recibos de sueldo, historial crediticio o un perfil financiero que les permita acceder a préstamos convencionales. Esa situación favoreció el desarrollo de mecanismos de financiamiento impulsados por las propias plataformas digitales.

La secretaria general de Sitrarepa, Belén D'Ambrosio, afirmó que este esquema genera una fuerte dependencia económica entre los trabajadores y las empresas. Según indicó, los créditos suelen estar dirigidos principalmente a repartidores que mantienen altos niveles de actividad dentro de las aplicaciones y necesitan renovar o reparar los vehículos con los que desarrollan su tarea diaria.

La dirigente sostuvo además que el endeudamiento termina convirtiéndose en un mecanismo que obliga a muchos trabajadores a prolongar sus jornadas para cumplir con las cuotas de los préstamos, situación que, a su entender, requiere una intervención del Estado mediante una regulación específica.

El fenómeno también fue analizado por el Banco Central en un informe sobre entidades no bancarias dedicadas al otorgamiento de crédito. El organismo identificó esta modalidad dentro de la denominada economía de plataformas o "gig economy", caracterizada por relaciones laborales flexibles, operaciones digitales y mecanismos alternativos de financiamiento.

Los datos oficiales muestran un fuerte crecimiento de este mercado durante los últimos años. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de personas endeudadas mediante este tipo de créditos aumentó un 122% durante 2025, luego de haber registrado un incremento del 177% entre 2023 y 2024.

El estudio señala además que las plataformas reemplazan el tradicional análisis financiero por un sistema propio de evaluación basado en la información que generan los trabajadores dentro de las aplicaciones.

Entre las variables consideradas figuran la antigüedad del repartidor en la plataforma, el porcentaje de pedidos aceptados, la calificación otorgada por los usuarios y la disponibilidad horaria para conectarse durante los momentos de mayor demanda o en condiciones climáticas adversas.

A partir de esos indicadores, las empresas elaboran un puntaje interno que determina la posibilidad de acceder a financiamiento y las condiciones de los préstamos ofrecidos.

El informe del Banco Central también revela que la deuda promedio de los trabajadores independientes vinculados a estas plataformas rondaba los 900.000 pesos hacia fines de 2025. Además, ese segmento representa más de la mitad de los tomadores de créditos y concentra cerca de dos tercios del saldo total financiado.

Desde las compañías sostienen que estas herramientas permiten ampliar la inclusión financiera de trabajadores que habitualmente encuentran dificultades para acceder al sistema bancario tradicional. En ese sentido, algunas empresas informaron que ya otorgaron decenas de miles de préstamos en distintos países de la región destinados principalmente a financiar herramientas de trabajo.

También avanzan acuerdos con entidades financieras para ofrecer nuevos servicios de pago, crédito y bancarización tanto para repartidores como para comercios adheridos a las plataformas.

No obstante, desde el sindicato consideran que la realidad cotidiana difiere de esos objetivos. Según señalaron, las tarifas que reciben los repartidores por cada entrega continúan siendo reducidas y, en muchos casos, resultan insuficientes para afrontar el mantenimiento del vehículo, los gastos operativos y el pago de las cuotas de los créditos.

En ese escenario, aseguran que numerosos trabajadores deben extender sus jornadas hasta diez o doce horas diarias para sostener sus ingresos y cumplir con los compromisos financieros asumidos, una situación que reabre el debate sobre las condiciones laborales en la economía de plataformas y los límites entre la flexibilidad del trabajo independiente y la creciente dependencia económica que denuncian los representantes del sector.