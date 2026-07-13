Santa Fe avanza hacia una reforma electoral con amplio consenso y el Senado busca aprobarla por unanimidad

La reforma electoral que se debate en la Legislatura de Santa Fe avanza con importantes niveles de consenso entre el oficialismo y la oposición. Las negociaciones en el Senado provincial muestran acercamientos entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, con el objetivo de alcanzar una aprobación unánime durante las próximas semanas.

Aunque todavía restan definir algunos aspectos técnicos del proyecto, ambas bancadas coinciden en la necesidad de modernizar el sistema electoral y ya trabajan sobre una propuesta que podría reunir el respaldo de todos los senadores.

Uno de los principales puntos en discusión es la cantidad de boletas que se utilizarán en cada instancia electoral. Mientras el radicalismo propone cinco boletas en las elecciones primarias y dos en los comicios generales, el PJ plantea mantener cinco papeletas en ambas etapas.

Sin embargo, en el marco de las conversaciones surgió una alternativa intermedia que gana consenso: conservar cinco boletas para las PASO y reducirlas a tres en las elecciones generales previstas para 2027.

Ese esquema contemplaría una boleta para gobernador y diputados provinciales, otra para senadores departamentales y una tercera destinada a intendentes y concejales.

Otro de los temas que concentra el debate es el piso mínimo de votos necesario para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Mientras algunas propuestas plantean un umbral del 5 % del padrón, otras impulsan reducir ese requisito al 3 % o al 4 %, una alternativa que también aparece como posible punto de acuerdo.

El rol del socialismo

Dentro de la discusión, el socialismo mantiene una posición propia. El senador Julio Garibaldi presentó una iniciativa alineada con el proyecto impulsado por ese espacio político en la Cámara de Diputados, que propone mantener cinco boletas tanto en las primarias como en las generales y establecer un piso electoral del 3 %.

No obstante, el desarrollo de las negociaciones en el Senado será determinante para el tratamiento posterior del proyecto en Diputados, donde el oficialismo buscará reunir el mayor respaldo posible para convertir la reforma en ley.

Expectativa por el debate legislativo

El proyecto figura entre los principales temas previstos para las primeras sesiones legislativas de agosto y, según estimaciones del Gobierno provincial, podría obtener sanción durante ese mismo mes.

De concretarse el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, Santa Fe avanzaría hacia un nuevo esquema electoral que modificaría la organización de las boletas y establecería nuevas reglas para la distribución de bancas legislativas, con el objetivo de implementarlo en las elecciones generales de 2027.