Trump endurece el bloqueo en Ormuz y lanza una advertencia a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono frente a Irán al asegurar que Washington mantiene el control del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, y dejó en claro que continuará restringiendo el comercio con el régimen iraní.

Durante una entrevista telefónica con Newsmax, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses dominan la situación en la zona y advirtió que solo podrán transitar libremente los buques que no mantengan vínculos comerciales con Teherán.

"Nosotros controlamos el estrecho de Ormuz. Todos podrán pasar, excepto quienes hagan negocios con Irán", sostuvo Trump, reforzando la política de máxima presión que su administración viene aplicando sobre la República Islámica.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, luego de varios días de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes y de incidentes registrados en el estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo circula una parte fundamental del petróleo y del gas natural que abastecen a los mercados internacionales, razón por la cual cualquier alteración en la navegación genera preocupación tanto en las potencias occidentales como en los países productores de energía.

Trump sostuvo que, aunque Irán conserva capacidad para provocar incidentes, Estados Unidos mantiene el dominio operativo de la zona.

"Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien", expresó el presidente al referirse al régimen iraní.

Más presión económica y militar

La administración estadounidense considera que las restricciones al comercio con Irán forman parte de una estrategia destinada a debilitar la capacidad financiera y militar del régimen, limitando los recursos que podrían destinarse al desarrollo de armamento y al respaldo de organizaciones aliadas en la región.

En paralelo, Washington mantiene una fuerte presencia naval en el Golfo Pérsico y continúa desplegando medios militares para garantizar la seguridad de las rutas marítimas internacionales.

Funcionarios del Pentágono sostienen que el objetivo es proteger la libre navegación y evitar nuevos ataques contra embarcaciones comerciales, luego de los incidentes registrados en las últimas semanas.

Un mensaje con impacto internacional

Las palabras de Trump también representan un mensaje dirigido a los países que mantienen relaciones comerciales con Teherán.

Al advertir que solo podrán transitar sin inconvenientes quienes no hagan negocios con Irán, el mandatario dejó entrever que Estados Unidos está dispuesto a endurecer aún más las sanciones económicas y los controles sobre el comercio marítimo.

Mientras tanto, distintos gobiernos continúan promoviendo instancias diplomáticas para evitar que la crisis derive en un enfrentamiento regional de mayor magnitud.

Sin embargo, las declaraciones del presidente estadounidense muestran que la estrategia de Washington sigue apoyándose en una combinación de presión militar, control marítimo y aislamiento económico para intentar condicionar las decisiones del régimen iraní.