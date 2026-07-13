Diego Forlán asume como nuevo entrenador de la Selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay llegó a su fin tras la decepcionante actuación en el Mundial 2026. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos luego de sumar apenas dos puntos, producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota frente a España, un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

La temprana despedida del torneo, sumada a las diferencias que el entrenador argentino habría mantenido con parte del plantel, aceleró su salida del cargo. Ante este escenario, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió apostar por un histórico referente de la Celeste: Diego Forlán.

La designación fue confirmada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien explicó que el vínculo inicial se extenderá hasta marzo de 2027, cuando se llevarán a cabo las próximas elecciones de autoridades en el organismo.

"El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Ahora está muy entusiasmado", aseguró Alonso.

Se espera que Forlán sea presentado oficialmente en los próximos días, mientras que su estreno al frente del seleccionado uruguayo sería durante la fecha FIFA de septiembre.

Forlán ya había manifestado su deseo de dirigir a Uruguay

Poco después de la eliminación mundialista, el exdelantero habló con Sebastián Vignolo en ESPN y dejó en claro que asumir la conducción de la Celeste era una posibilidad que lo seducía.

"Claro, por supuesto que voy. ¿Sabés cómo voy?", respondió cuando le consultaron si aceptaría el desafío.

Además, sostuvo que prefería que el seleccionado fuera conducido por un entrenador uruguayo, aunque evitó cuestionar directamente la llegada de Bielsa.

La trayectoria de Diego Forlán como entrenador

Aunque será su primer desafío al frente de una selección nacional, Forlán ya tuvo dos experiencias como director técnico. La primera fue en Peñarol, en 2020, donde dirigió 11 partidos antes de dejar el cargo en una etapa marcada por la interrupción del fútbol debido a la pandemia.

Posteriormente, en 2021, asumió en Atenas de San Carlos, donde estuvo al frente del equipo durante 12 encuentros. Ahora afrontará el mayor reto de su carrera como entrenador: reconstruir a Uruguay e iniciar un nuevo ciclo con la mira puesta en las próximas competencias internacionales.