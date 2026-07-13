Arsenal acelera por Julián Álvarez y fija un plazo para cerrar su fichaje

DEPORTESNoneNone

BeFunky-collage-2026-07-13T130835.428-740x416

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes focos del mercado de pases europeo. Mientras el delantero argentino sigue concentrado en la pretemporada con el Atlético de Madrid, varios gigantes del continente monitorean su situación. Entre ellos, Arsenal aparece como el club más decidido a avanzar, aunque ya habría fijado un plazo para resolver la operación.

Según informó The Independent, la dirigencia de los Gunners no está dispuesta a extender indefinidamente las negociaciones. El objetivo es definir la incorporación del ex River y Manchester City antes del primer amistoso de pretemporada, programado para el 1 de agosto frente al Girona. Si para esa fecha el pase no está encaminado, el club inglés evaluaría otras alternativas para reforzar su ataque.

El principal obstáculo sigue siendo la postura del Atlético de Madrid, que considera a Julián una pieza clave del proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse del delantero. Para sentarse a negociar, el club español exigiría una cifra cercana a los 150 millones de euros, monto que Arsenal estaría en condiciones de afrontar.

En Inglaterra aseguran que el conjunto londinense es el equipo con mayor capacidad económica para acercarse a las pretensiones del Atlético. En cambio, el interés de PSG se habría enfriado en las últimas semanas, mientras que Barcelona continúa atento, aunque sin avances significativos en la negociación.

Además, el contrato de Julián Álvarez con el Atlético se extiende hasta junio de 2030, una situación que fortalece la posición del club madrileño y limita cualquier presión que pueda ejercer el futbolista para cambiar de equipo. Incluso, trascendió que una propuesta del Real Madrid fue descartada y que las conversaciones con Barcelona tampoco prosperaron.

Barcelona también fijó un límite

El presidente del club catalán, Joan Laporta, dejó en claro que la institución no mantendrá una negociación indefinida por el atacante argentino.

"No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no será eterna. Veremos hasta cuándo sigue vigente", afirmó durante su llegada a Estados Unidos para presenciar los últimos encuentros del Mundial 2026.

Laporta también negó que exista un conflicto con el Atlético de Madrid y explicó que, por el momento, Barcelona no mejoró la propuesta inicial.

"Hubo una confusión con la oferta que presentamos y ya quedó aclarada. Les dijimos que la propuesta seguía vigente mientras encontraran una alternativa, pero desde entonces no hubo nuevos avances", concluyó.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE