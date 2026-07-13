Inglaterra en alerta: Bellingham encendió las alarmas a días de enfrentar a Argentina

Con más esfuerzo que brillo futbolístico, la Selección Argentina logró superar a Suiza y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde ahora la espera un duelo de alto voltaje frente a Inglaterra, con un lugar en la final en juego.

El conjunto inglés llega tras eliminar a Noruega en el tiempo suplementario, en un partido que volvió a tener como gran figura a Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid marcó un doblete y fue determinante para el triunfo de los dirigidos por Thomas Tuchel, aunque terminó la jornada con una preocupación física.

Durante los minutos finales del encuentro y en la zona mixta, Bellingham manifestó molestias en el hombro izquierdo, una zona sensible debido a la lesión que arrastró durante varios años y por la que fue operado en 2025.

El futbolista convivió con ese problema desde 2023, cuando desembarcó en el conjunto merengue, disputando varios compromisos con dolor e incluso utilizando protección especial. Finalmente, tras el Mundial de Clubes de 2025, decidió someterse a una cirugía para resolver definitivamente la lesión.

Si bien el inconveniente no le impidió completar el partido frente a Noruega, la evolución de su hombro será seguida de cerca por el cuerpo médico inglés durante los próximos días, a la espera de la semifinal frente a Argentina.