Infantino abrió la puerta a un Mundial de 64 selecciones para 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a instalar una idea que podría transformar por completo el fútbol internacional: la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones. El dirigente se refirió al tema durante una entrevista con el medio suizo Blue Sport, en plena recta final de la Copa del Mundo 2026.

La propuesta, que surgió originalmente dentro de la Conmebol, apunta a convertir la edición del centenario en un torneo sin precedentes y, de concretarse, modificaría de manera significativa la organización del campeonato.

El Mundial 2030 ya tiene confirmadas como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido inaugural cada uno como homenaje a la primera Copa del Mundo. Sin embargo, una eventual ampliación del certamen obligaría a rediseñar toda la logística y abriría la posibilidad de que Sudamérica reciba muchos más encuentros de los previstos inicialmente.

"Es un tema que seguramente analizaremos después de este Mundial y que deberá debatirse dentro de los organismos de la FIFA", afirmó Infantino. Además, sostuvo que el éxito del formato de 48 selecciones implementado en 2026 demuestra que existe margen para seguir ampliando la competencia y ofrecer más oportunidades a países con menor tradición futbolística.

La iniciativa fue presentada por primera vez en marzo de 2025 por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y luego recibió el respaldo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien considera que el Mundial del Centenario merece un formato excepcional.

Cómo sería el nuevo formato

En caso de aprobarse la ampliación, el torneo pasaría a disputarse con 64 selecciones distribuidas en 16 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona avanzarían a una nueva ronda de dieciseisavos de final, ampliando el cuadro de eliminación directa.

Con este sistema, el Mundial alcanzaría un total de 128 partidos, el doble de los que se disputaban en las ediciones con 32 participantes. Esa cantidad de encuentros requeriría una mayor cantidad de estadios y sedes, un escenario que entusiasma a las federaciones sudamericanas por la posibilidad de que Argentina, Uruguay y Paraguay puedan albergar más partidos durante el certamen.