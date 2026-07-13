Santa Fe registra una fuerte caída de homicidios y el Gobierno la convierte en su principal bandera de gestión

El Gobierno de Santa Fe destacó una nueva reducción en la cantidad de homicidios registrados durante el primer semestre de 2026 y presentó los resultados como uno de los principales logros de su política de seguridad. Según datos oficiales, entre enero y junio se contabilizaron 73 asesinatos en toda la provincia, una cifra que representa una disminución del 67% respecto del mismo período de 2023.

La comparación toma como referencia el último año completo de la gestión anterior, cuando se registraron 217 homicidios durante el primer semestre. En aquel contexto, Rosario atravesaba uno de los momentos más complejos en materia de violencia, con cifras que luego marcarían récords históricos en la provincia.

Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, la reducción de los homicidios se convirtió en uno de los principales ejes del discurso oficial. El Ejecutivo sostiene que la tendencia descendente refleja el impacto de las políticas implementadas para reforzar el control del delito y combatir las organizaciones criminales.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, informó que de los 73 homicidios registrados este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital.

En el caso de Rosario, los datos oficiales indican que los asesinatos descendieron un 70% en comparación con el primer semestre de 2023, al pasar de 150 a 45 casos.

Más allá de la comparación elegida, los registros actuales se ubican por debajo de los niveles alcanzados durante los años de mayor violencia en la provincia. Incluso con algunas oscilaciones interanuales, la cantidad de homicidios permanece considerablemente inferior a los picos registrados durante la última década.

Especialistas en seguridad señalan que este tipo de reducciones suele estar asociado a una mayor presencia del Estado, mejoras en la coordinación entre fuerzas policiales, acciones de inteligencia criminal y un mayor control sobre las organizaciones que operan desde las cárceles. Sin embargo, también advierten que consolidar esa tendencia requiere sostener las políticas públicas en el tiempo para evitar nuevos incrementos vinculados a disputas entre bandas delictivas.

En ese sentido, uno de los principales desafíos será mantener los indicadores a largo plazo y evitar que la disminución responda únicamente a circunstancias coyunturales.

Mientras tanto, el Gobierno provincial apuesta a que la mejora en materia de seguridad continúe consolidándose y la presenta como uno de los principales resultados de la gestión, en una provincia donde durante años la violencia urbana y los altos índices de homicidios dominaron la agenda pública.