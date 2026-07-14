Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno con un mensaje de apoyo a los docentes y una agenda propia en Tucumán

Victoria Villarruel destacó el papel de los docentes y reclamó un reconocimiento acorde a su tarea.

El mensaje fue interpretado como una nueva diferencia respecto de la postura del Gobierno nacional.

La vicepresidenta reivindicó el valor de las instituciones educativas en la formación ciudadana.

Durante su visita a Tucumán recorrió el Ingenio La Florida y dialogó con representantes del sector productivo.

También manifestó su respaldo al desarrollo de la industria de los biocombustibles.

La actividad reforzó un perfil propio dentro del oficialismo con énfasis en educación y producción.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de la postura del Gobierno nacional al difundir un mensaje en defensa de los trabajadores de la educación, en medio del reclamo del sector por una mayor inversión y mejores condiciones salariales. La publicación, realizada en sus redes sociales, se interpretó como un nuevo gesto político que profundiza las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei en distintos temas de la agenda pública.

El pronunciamiento tuvo como marco el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento educativo del que Villarruel es egresada. A través de un extenso mensaje, la titular del Senado recordó su paso por esa institución y destacó el papel que desempeñan los docentes en la formación de las nuevas generaciones.

La vicepresidenta sostuvo que el establecimiento representa un ejemplo de educación, contención y oportunidades para miles de estudiantes y remarcó que la labor desarrollada por sus docentes fue determinante para la formación académica y personal de quienes pasaron por sus aulas.

En ese contexto, formuló una de las definiciones que mayor repercusión política generó. Villarruel afirmó que quienes eligen dedicarse a la enseñanza cumplen una función esencial para el futuro del país y sostuvo que los trabajadores de la educación merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde con la importancia de la tarea que realizan.

La referencia adquirió especial relevancia debido al contexto de conflicto que mantienen distintos sectores docentes con el Gobierno nacional por cuestiones vinculadas al financiamiento educativo y a la evolución de los salarios.

Además de destacar el rol de los educadores, la vicepresidenta reivindicó la permanencia de las instituciones educativas como espacios fundamentales para la construcción de ciudadanía y sostuvo que aquellas organizaciones que conservan los valores sobre los que fueron fundadas logran mantenerse vigentes a lo largo del tiempo.

El mensaje concluyó con un saludo dirigido a directivos, docentes, personal no docente, alumnos, ex alumnos y familias vinculadas al Instituto Dámaso Centeno, al que definió como una institución que ocupa un lugar especial tanto en la historia nacional como en su trayectoria personal.

Las declaraciones se suman a otros episodios recientes en los que Villarruel expresó posiciones propias respecto de diferentes temas de la agenda pública, marcando matices con el Poder Ejecutivo y alimentando las especulaciones sobre la relación política que mantiene con el Presidente.

En paralelo, la vicepresidenta desarrolló una intensa actividad institucional durante su paso por la provincia de Tucumán, donde participó de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Antes de regresar a Buenos Aires, Villarruel visitó el Ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes. La recorrida fue realizada a pedido de la propia titular del Senado y tuvo como objetivo interiorizarse sobre la situación productiva de uno de los sectores más representativos de la economía del norte argentino.

Durante la visita mantuvo reuniones con empresarios, representantes de entidades industriales, autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, dirigentes gremiales y funcionarios provinciales, quienes expusieron las principales dificultades que enfrenta actualmente la agroindustria regional y las perspectivas para los próximos años.

Entre los asistentes estuvieron directivos de la empresa, representantes de la Unión Industrial de Tucumán y referentes vinculados a la producción azucarera y de biocombustibles.

La actividad también estuvo acompañada por integrantes del equipo de trabajo de la vicepresidenta, quienes participaron de los encuentros institucionales y de las reuniones mantenidas con representantes del sector privado.

Durante la recorrida, Villarruel volvió a expresar su respaldo al desarrollo de la industria de los biocombustibles, una actividad considerada estratégica para varias provincias del norte argentino por su impacto en la producción, el empleo y las economías regionales.

La combinación de un mensaje en defensa de los docentes y una agenda enfocada en el desarrollo productivo volvió a mostrar una impronta propia de la vicepresidenta, diferenciada de la agenda del Poder Ejecutivo. Mientras el Gobierno mantiene como eje prioritario el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, Villarruel continúa realizando intervenciones públicas sobre temas vinculados a la educación, la producción y las economías regionales, consolidando un perfil político que sigue generando atención dentro del oficialismo.