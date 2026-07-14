La interna del peronismo suma tensión y crecen las especulaciones sobre su impacto en las elecciones de 2027

La relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof atraviesa un período de creciente tensión.

El oficialismo apuesta a consolidar acuerdos políticos con vistas a las elecciones de 2027.

La continuidad o eliminación de las PASO aparece como un factor clave para la estrategia del peronismo.

Una eventual división del peronismo podría favorecer las aspiraciones electorales del Gobierno.

Las diferencias internas también se reflejan en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

El escenario político permanece abierto mientras se definen las reglas electorales y las alianzas partidarias.

La relación política entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof vuelve a ubicarse en el centro del escenario político, en medio de crecientes especulaciones sobre el armado electoral del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Distintos análisis sostienen que las diferencias entre ambos dirigentes atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión y que ese escenario podría tener consecuencias directas sobre la estrategia de la principal fuerza opositora.

En ese contexto, el periodista Ignacio Ortelli sostuvo que mientras el Gobierno nacional trabaja en la consolidación de acuerdos políticos con vistas al próximo proceso electoral, el peronismo continúa inmerso en una disputa interna que dificulta la construcción de una estrategia común.

Según su análisis, el presidente Javier Milei y su entorno político comprendieron la importancia de avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la estructura electoral del oficialismo. En ese sentido, señaló que el objetivo sería dejar encaminadas las herramientas necesarias para el desarrollo de la campaña, una tarea en la que también participan los principales operadores políticos del espacio libertario.

En contraste, Ortelli consideró que la principal fuerza opositora enfrenta un escenario mucho más complejo. Afirmó que la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof continúa deteriorándose y que las diferencias entre ambos sectores se profundizan con el paso de los meses.

El analista sostuvo que, de mantenerse esta dinámica, existe la posibilidad de que el peronismo llegue dividido a las próximas elecciones presidenciales, una situación que, según su interpretación, podría beneficiar al oficialismo nacional en caso de lograr consolidar su propio frente político.

Uno de los aspectos centrales del análisis está vinculado al futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para Ortelli, la continuidad o eliminación del sistema de primarias podría modificar sustancialmente la estrategia electoral del peronismo y la forma en que se resuelvan las diferencias internas.

El periodista planteó que, si las PASO permanecen vigentes, tanto el sector encabezado por Cristina Fernández de Kirchner como el que responde a Axel Kicillof contarían con la posibilidad de competir en una elección interna antes de una eventual reunificación para los comicios generales. Ese mecanismo permitiría canalizar la disputa dentro de un proceso institucional sin necesidad de romper definitivamente la coalición.

En cambio, si finalmente prospera la eliminación de las primarias, ambos sectores deberían alcanzar un entendimiento previo para definir una lista única desde el inicio del proceso electoral. En ese escenario, la negociación adquiriría un peso decisivo y obligaría a las distintas corrientes del peronismo a resolver anticipadamente la distribución de candidaturas y espacios de poder.

Ortelli sostuvo que, contra lo que habitualmente se plantea en el debate político, la permanencia de las PASO podría dificultar un acuerdo temprano entre los principales referentes del espacio, mientras que su eliminación los empujaría a negociar una fórmula de unidad para evitar una fractura electoral.

Las diferencias internas, según el análisis, no se limitan a la conducción nacional del peronismo. También tendrían su correlato en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde conviven sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner y otros cercanos al gobernador bonaerense.

Entre los distritos mencionados aparecen Morón, Lanús, La Matanza, Avellaneda y General Pueyrredón, donde las disputas políticas entre dirigentes locales reflejarían las tensiones existentes dentro del espacio. Para Ortelli, esos conflictos constituyen una muestra del proceso de reconfiguración que atraviesa el peronismo y de las dificultades para mantener una conducción unificada.

Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue de cerca la evolución de ese escenario. La posibilidad de una oposición fragmentada constituye uno de los factores que el oficialismo observa con atención al momento de proyectar la estrategia electoral para 2027, en un contexto donde las definiciones sobre las PASO y las negociaciones internas del peronismo podrían resultar determinantes para el mapa político de los próximos años.