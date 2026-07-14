Pese al desgaste en su imagen, Javier Milei mantiene competitividad electoral y abre el debate sobre la continuidad de su proyecto político

Las encuestas muestran una caída en la aprobación del Gobierno, pero no en su competitividad electoral.

Una parte importante de la sociedad mantiene expectativas sobre el programa económico oficial.

Más del 40% de los consultados quiere que continúe el modelo impulsado por Javier Milei.

La posibilidad de un "mileísmo sin Milei" comenzó a instalarse en el debate político.

La oposición aún enfrenta dificultades para construir una alternativa competitiva.

La evolución de la economía será determinante para el futuro respaldo electoral del oficialismo.

La evolución del escenario político argentino muestra una particular combinación de factores en torno al Gobierno de Javier Milei. Mientras distintos sondeos reflejan un desgaste en los niveles de aprobación de la gestión, la competitividad electoral del oficialismo continúa siendo elevada, una situación que alimenta el debate sobre la posibilidad de que el proyecto político de La Libertad Avanza trascienda la figura del actual Presidente.

Ese fue uno de los principales ejes del análisis realizado por la directora de Management & Fit, Mariel Fornoni, quien sostuvo que la caída en la imagen del Gobierno no encuentra, por el momento, un correlato directo en la intención de voto. Según explicó, una parte significativa del electorado mantiene expectativas respecto del rumbo económico y continúa respaldando el modelo impulsado por la administración nacional.

La consultora señaló que las últimas mediciones muestran un escenario que podría calificarse como paradójico. Mientras los indicadores de aprobación exhiben una tendencia descendente, el oficialismo conserva una posición competitiva frente a la oposición, que todavía no logra consolidar una propuesta capaz de disputar con fuerza el respaldo de los votantes.

De acuerdo con el análisis, una parte importante de la sociedad considera que el esfuerzo derivado del programa de ajuste aún podría traducirse en mejoras económicas futuras. Esa expectativa explicaría, al menos en parte, por qué el apoyo electoral al oficialismo continúa siendo superior al que reflejan las evaluaciones sobre la gestión cotidiana.

Fornoni sostuvo que muchos ciudadanos mantienen una actitud de espera respecto de los resultados del programa económico y consideran que todavía es necesario otorgar más tiempo para que las políticas implementadas produzcan efectos concretos sobre la actividad, el empleo y el poder adquisitivo.

En ese contexto, las mediciones analizadas por la consultora indican que más del 40% de los encuestados manifiesta su deseo de que continúe el modelo impulsado por Javier Milei. A ello se suma otro dato relevante: alrededor del 67% afirma que volvería a votar la misma opción que eligió en las elecciones presidenciales de 2023, un indicador que refleja un elevado nivel de fidelidad electoral.

El análisis también abrió una discusión sobre el futuro político del oficialismo más allá del actual mandato presidencial. La posibilidad de un "mileísmo sin Milei" comenzó a aparecer como una hipótesis dentro del debate político, en función de la consolidación de determinadas ideas y del respaldo que esas propuestas mantienen entre parte del electorado.

Según Fornoni, ese escenario dependerá en gran medida de la evolución que registre la gestión durante los próximos meses. Si el Gobierno consigue renovar las expectativas sociales y consolidar mejoras económicas perceptibles para la población, el espacio libertario podría fortalecer su identidad política de cara al futuro. En cambio, si el ciclo concluye con resultados insuficientes, la continuidad del proyecto podría enfrentar mayores dificultades.

La consultora sostuvo que la construcción de un liderazgo político que trascienda a la figura presidencial dependerá de la capacidad del oficialismo para institucionalizar su propuesta y sostener el respaldo ciudadano más allá del carisma o la centralidad de Javier Milei.

Otro de los aspectos abordados durante el análisis fue la situación de la oposición. Fornoni consideró que los distintos espacios políticos todavía no lograron elaborar una alternativa que interprete las demandas actuales de una parte importante de la sociedad. A su entender, ese déficit contribuye a explicar por qué el oficialismo continúa mostrando fortaleza electoral pese al desgaste registrado en algunos indicadores de imagen.

La especialista señaló que una porción relevante del electorado no manifiesta intención de regresar a modelos políticos anteriores, circunstancia que obliga a la oposición a redefinir sus estrategias y construir propuestas capaces de responder a las nuevas preocupaciones sociales.

Finalmente, Fornoni afirmó que el principal desafío del Gobierno continúa siendo el frente económico. Si bien destacó la importancia de alcanzar estabilidad macroeconómica, consideró que la consolidación del respaldo político dependerá, fundamentalmente, de que esa estabilidad se traduzca en mejoras concretas para los ingresos de la población y en una recuperación sostenida del poder adquisitivo. Según su evaluación, ese será el factor decisivo para determinar la evolución del apoyo al oficialismo en los próximos procesos electorales.