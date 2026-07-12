Yakin cuestionó el reglamento tras la derrota ante Argentina: "Fuimos castigados"

Murat Yakin no ocultó su bronca tras la eliminación de Suiza en el Mundial 2026 y apuntó directamente contra una de las decisiones arbitrales que, a su entender, cambió por completo el desarrollo del partido frente a la Selección Argentina. El entrenador helvético cuestionó la expulsión de Breel Embolo y calificó la normativa aplicada como "completamente inaceptable".

La jugada que desató la polémica ocurrió a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Breel Embolo simuló una infracción de Leandro Paredes. En un primer momento, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó tiro libre para Suiza y amonestó al volante argentino. Sin embargo, tras la intervención del VAR, revisó la acción, anuló la falta, le retiró la amarilla a Paredes y mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero suizo, dejando a su equipo con diez futbolistas.

La expulsión marcó un antes y un después en el encuentro y fue el eje de las críticas de Yakin una vez consumada la derrota.

"Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos castigó. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo merecíamos", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Luego profundizó su postura y volvió a cuestionar la reglamentación aplicada por el cuerpo arbitral.

"Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma una decisión equivocada, interviene y esa regla destruyó nuestro partido de hoy", sostuvo.

Pese a su fuerte reclamo, el seleccionador suizo evitó insinuar algún favoritismo hacia la Albiceleste y reconoció el mérito del equipo dirigido por Lionel Scaloni.