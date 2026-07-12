La AFA calentó la previa del partido entre Argentina e Inglaterra

ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo en su laberinto
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Te puede interesar
Lo más visto
El FMI respaldó el programa financiero del Gobierno y apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Máximo Kirchner reforzó su liderazgo en La Cámpora y dejó señales de cara al reordenamiento del peronismo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Analistas avalan el programa financiero de Caputo, aunque advierten desafíos para su ejecución durante 2027
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
El mercado debate una nueva etapa para Bitcoin mientras crece el peso del capital institucional
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Kicillof se consolida como principal referente opositor y Cristina Kirchner conserva un lugar central, según un estudio
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Pichetto llamó a construir una alternativa amplia para 2027 y advirtió sobre las dificultades del Gobierno
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Sufriendo también se llega: Argentina está entre los cuatro mejores del mundo
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES