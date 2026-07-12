La AFA calentó la previa del partido entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina volvió a sufrir, pero terminó celebrando una clasificación histórica a las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Alexis Mac Allister abrió el marcador para la Albiceleste, mientras que Dan Ndoye empató para los suizos en el complemento. Ya en el alargue, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron la victoria que depositó a Argentina entre los cuatro mejores del torneo, donde ahora enfrentará a Inglaterra.

El guiño de la AFA antes del duelo con Inglaterra

Apenas finalizó el encuentro, la cuenta oficial de la AFA en inglés compartió una publicación cargada de simbolismo de cara a la semifinal frente al seleccionado británico.

La imagen elegida muestra a Antonio Rattín durante el recordado partido entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1966, un encuentro que quedó marcado por una de las mayores polémicas de la historia de la Copa del Mundo.

La publicación tomó aún más fuerza por el contexto, ya que Rattín falleció en las primeras horas del sábado, convirtiéndose en un homenaje al histórico capitán argentino.

La histórica imagen de Rattín en Wembley

El exfutbolista de Boca fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en aquel encuentro de 1966, cuando todavía no existía el sistema de tarjetas.

Inconforme con la decisión, Rattín abandonó el campo protestando y protagonizó una de las escenas más recordadas de los Mundiales al permanecer varios minutos junto a la alfombra reservada para la realeza británica, en un gesto que con el paso del tiempo se transformó en un símbolo de la rivalidad entre ambos países.

Se viene una semifinal con mucha historia

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una instancia decisiva del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Será un partido atravesado por una histórica rivalidad futbolística, con antecedentes inolvidables como los cruces de México 1986 y Francia 1998, además de la carga simbólica que siempre rodea los enfrentamientos entre ambas selecciones.

La otra semifinal del Mundial 2026 enfrentará a España y Francia, un día antes del duelo entre argentinos e ingleses.