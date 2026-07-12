El increíble récord de la Selección Argentina en semifinales de los Mundiales

La Selección Argentina volvió a instalarse entre los cuatro mejores del Mundial y mantiene una marca perfecta en esta instancia. Tras el triunfo 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni alcanzó una nueva semifinal y estiró un registro que alimenta la ilusión: cada vez que la Albiceleste disputó una semifinal de Copa del Mundo, terminó clasificándose a la final.

Sin contar el Mundial de 1978, cuya definición se resolvía mediante una segunda fase de grupos, Argentina jugó cinco semifinales antes de la edición 2026 y ganó todas.

Uruguay 1930: la primera final de la historia

La primera semifinal mundialista tuvo a Argentina como protagonista. El 26 de julio de 1930, en Montevideo, la Selección goleó 6-1 a Estados Unidos y se convirtió en el primer finalista de la historia de los Mundiales.

Los goles fueron convertidos por Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile (2) y Carlos Peucelle (2).

México 1986: la obra maestra de Maradona

Después de 56 años, Argentina volvió a disputar una semifinal. El 25 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2-0 a Bélgica.

Diego Armando Maradona fue la gran figura de la tarde con un doblete inolvidable, incluido uno de los mejores goles de su carrera, para llevar a la Selección a una nueva final.

Italia 1990: la noche de Goycochea

El 3 de julio de 1990, Argentina eliminó al anfitrión en uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales.

Italia se adelantó con un gol de Salvatore Schillaci, pero Claudio Caniggia igualó el encuentro y llevó la definición a los penales. Allí apareció Sergio Goycochea, que atajó dos remates y selló la clasificación argentina a la final.

Brasil 2014: Romero, el héroe de San Pablo

La Selección dirigida por Alejandro Sabella regresó a una final mundialista tras superar a Países Bajos el 9 de julio de 2014.

Después de un empate 0-0 durante los 120 minutos, la clasificación se definió desde los doce pasos. Sergio Romero volvió a convertirse en figura al contener dos penales, mientras Javier Mascherano inmortalizaba su célebre frase: "Hoy te convertís en héroe".

Qatar 2022: una exhibición ante Croacia

La semifinal más reciente antes del Mundial 2026 fue una actuación dominante del equipo de Lionel Scaloni.

El 13 de diciembre de 2022, Argentina goleó 3-0 a Croacia con una actuación brillante de Lionel Messi, autor de un gol y una asistencia memorable, y un doblete de Julián Álvarez. Ese triunfo abrió el camino hacia la obtención de la tercera estrella en la final frente a Francia.

Una racha que ilusiona

Con la clasificación conseguida ante Suiza, Argentina mantiene un pleno histórico en semifinales mundialistas: cinco disputadas y cinco finales alcanzadas.

Ahora, el equipo de Scaloni buscará extender esa estadística cuando enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de volver a disputar el partido decisivo por el título.