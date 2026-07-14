Trump reactiva el bloqueo marítimo a Irán y vuelve a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión global

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió restablecer el bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán, una medida que profundiza el enfrentamiento con Teherán y vuelve a colocar al estratégico estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de preocupación internacional.

La decisión tiene como objetivo endurecer la presión económica sobre el gobierno iraní, restringiendo el comercio marítimo hacia y desde sus puertos. Desde la Casa Blanca sostienen que la iniciativa también busca proteger la seguridad de una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde circula una parte significativa del petróleo que abastece al mercado internacional.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las fuerzas navales estadounidenses retomarán las tareas de control e interceptación de embarcaciones vinculadas con puertos iraníes. La operación ya había estado vigente entre el 13 de abril y el 18 de junio, pero fue suspendida tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes.

Pese a que la medida fue presentada como un bloqueo naval, no implica el cierre del estrecho de Ormuz ni la paralización del tránsito comercial en el Golfo Pérsico. En cambio, consiste en un sistema de vigilancia y control destinado a impedir que buques mercantes realicen operaciones comerciales con Irán.

Bajo este esquema, las embarcaciones con origen o destino en puertos iraníes podrán ser detectadas por la Marina estadounidense, que tendrá la facultad de interceptarlas y ordenar un cambio de rumbo. Si los capitanes cumplen con las instrucciones, podrán continuar su navegación. En caso de negarse, Washington advirtió que se reserva la posibilidad de inmovilizar los buques mediante acciones militares.

La reactivación de este operativo incrementa la tensión en una región clave para el comercio energético mundial y genera incertidumbre sobre el impacto que podría tener en el transporte marítimo, los mercados internacionales y la estabilidad del Golfo Pérsico en las próximas semanas.