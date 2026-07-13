El conmovedor mensaje de la mamá de Lionel Messi en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 se vive con una enorme expectativa, y en las últimas horas Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, tuvo un gesto que no pasó desapercibido entre los hinchas de la Albiceleste.

Su mensaje se conoció este domingo durante la emisión de Infama (América), mientras el programa entrevistaba al vidente José Fuentes, quien compartía sus pronósticos de cara al trascendental encuentro.

“Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Es quien organiza al equipo desde lo mental, incluso con los gestos. Creo que ahí es donde más diferencia marca”, aseguró el entrevistado.

Luego también destacó a otros futbolistas del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. “Creo que Enzo Fernández va a tener un gran partido contra Inglaterra. Y Julián Álvarez ya demostró lo que puede hacer, después del gol decisivo que marcó. Hay que tener paciencia con este equipo”, expresó.

Fuentes incluso recordó una de sus predicciones sobre el capitán argentino. “Dije que Messi iba a terminar este Mundial con diez goles. Según mis cálculos, todavía le faltan dos para cumplir esa predicción. Él transmite una energía muy especial dentro de la cancha”, afirmó.

Sin embargo, el momento más comentado llegó minutos después. Mientras seguía el programa, Celia Cuccittini decidió comunicarse con la periodista Karina Iavícoli y enviar un breve mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

“Celia Messi agradece todo el cariño de la gente y me escribió: ‘Elijo creer’”, reveló la panelista, desatando la emoción de los hinchas argentinos en la antesala de una nueva semifinal mundialista.