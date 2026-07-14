Empresas de consumo amplían su oferta financiera y redefinen la competencia con bancos y fintech

Las empresas de consumo incorporan servicios financieros y amplían la competencia con bancos y fintech.

Las finanzas embebidas permiten operar, ahorrar e invertir desde aplicaciones de uso cotidiano.

Las alianzas estratégicas entre bancos y compañías buscan captar nuevos clientes y fortalecer la fidelización.

El sector financiero atraviesa un proceso de integración mediante adquisiciones y acuerdos tecnológicos.

La creciente utilización de billeteras digitales desafía el modelo tradicional de fondeo bancario.

El aumento de la morosidad aparece como uno de los principales riesgos para el crecimiento del ecosistema financiero digital.

El mercado de los servicios financieros atraviesa una profunda transformación impulsada por la incorporación de nuevos actores que, hasta hace poco, estaban completamente alejados de la actividad bancaria. Supermercados, petroleras y otras compañías de consumo masivo comenzaron a integrar herramientas de pago, ahorro, inversión y financiamiento dentro de sus propias aplicaciones, en una estrategia que apunta a fortalecer la relación con sus clientes y ampliar sus fuentes de ingresos.

La tendencia, conocida en el sector como "finanzas embebidas" (embedded finance), está modificando el mapa competitivo y obliga tanto a los bancos tradicionales como a las fintech a replantear sus modelos de negocio para mantener su participación en un mercado cada vez más diversificado.

Uno de los casos más representativos es el acuerdo entre YPF y Banco Santander, que comenzó a desplegarse durante las últimas semanas a través de la aplicación de la petrolera. La plataforma, que ya reúne más de tres millones de usuarios registrados, incorporó servicios financieros que permiten administrar dinero, acceder a instrumentos de ahorro y, próximamente, realizar inversiones sin necesidad de operar desde una entidad bancaria tradicional.

Entre las novedades se destaca la posibilidad de obtener una remuneración por los saldos depositados en la aplicación con tasas competitivas respecto de bancos y billeteras virtuales. Además, la compañía lanzó una tarjeta prepaga en alianza con Mastercard y anunció que, desde agosto, los usuarios podrán adquirir acciones de la empresa directamente desde la aplicación, facilitando el acceso al mercado de capitales para pequeños inversores.

El fenómeno no es nuevo, aunque en los últimos meses ganó una velocidad considerable. Las automotrices fueron pioneras en ofrecer servicios financieros asociados a la venta de vehículos, mientras que cadenas de supermercados también desarrollaron bancos propios o sistemas de financiamiento mediante tarjetas de crédito. Ahora, la tendencia se amplía hacia plataformas digitales que buscan concentrar cada vez más servicios dentro de un mismo ecosistema.

Especialistas del sector consideran que esta evolución responde a un cambio en los hábitos de consumo. En lugar de que los usuarios acudan a un banco para contratar productos financieros, las entidades buscan acercar esos servicios a los espacios donde las personas realizan sus operaciones cotidianas, como estaciones de servicio, supermercados o aplicaciones de uso frecuente.

La estrategia también representa una oportunidad para ampliar la inclusión financiera. Al aprovechar plataformas con millones de usuarios activos, las empresas pueden acercar servicios de pago, ahorro, préstamos o inversiones a personas que tradicionalmente no operaban con entidades bancarias.

Al mismo tiempo, las alianzas permiten a los bancos acceder a nuevos segmentos de clientes sin necesidad de expandir su infraestructura física. La integración tecnológica facilita ofrecer productos financieros dentro de aplicaciones ya consolidadas, reduciendo costos operativos y aumentando el alcance comercial.

En paralelo, el ecosistema financiero continúa atravesando un intenso proceso de integración entre bancos y fintech. Durante los últimos años se multiplicaron las adquisiciones, fusiones y acuerdos estratégicos con el objetivo de construir plataformas cada vez más completas.

Entre las operaciones más relevantes aparecen la compra del banco Voii por parte de Cocos Capital, la asociación entre Personal Pay y Banco Macro, la integración de servicios de inversión entre Banco Supervielle e IOL invertironline, el crecimiento de Naranja X dentro del Grupo Galicia y el proceso iniciado por Mercado Pago para obtener licencia bancaria en Argentina. A ello se suma la consolidación de Ualá como banco, tras la adquisición de Wilobank, y su reciente expansión hacia el negocio de los seguros.

Este proceso responde a un cambio profundo en la forma de competir. Hoy los usuarios suelen operar simultáneamente con varias cuentas bancarias y billeteras virtuales, eligiendo cada plataforma según los beneficios, promociones o rendimientos ofrecidos en cada momento.

Sin embargo, el nuevo escenario también plantea desafíos para las entidades tradicionales. Analistas advierten que la creciente utilización de billeteras digitales puede afectar la capacidad de los bancos para captar depósitos, una fuente fundamental para financiar el otorgamiento de créditos.

Mientras las grandes entidades lograron adaptarse mediante el desarrollo de aplicaciones propias o alianzas estratégicas, los bancos de menor tamaño enfrentan mayores dificultades para sostener su competitividad frente a empresas tecnológicas y plataformas masivas con millones de usuarios.

A este escenario se suma otro factor de preocupación: el aumento de la morosidad. Según los datos más recientes, el incumplimiento en los créditos otorgados por entidades no financieras registró un fuerte incremento durante los últimos meses, reflejando las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cumplir con sus obligaciones.

Pese a ese contexto, el crecimiento de los pagos digitales continúa acelerándose. Las transferencias inmediatas y los pagos mediante códigos QR interoperables mantienen una expansión sostenida, consolidando un ecosistema donde bancos, fintech y empresas de consumo compiten cada vez más por convertirse en la principal puerta de entrada a los servicios financieros de los argentinos.