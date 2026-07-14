La suba del dólar obliga a recalcular las estrategias de inversión en pesos y reabre el debate sobre el carry trade

La reciente suba del dólar financiero modificó las condiciones para el carry trade.

El breakeven cambiario pasó a ser la principal referencia para evaluar inversiones en pesos.

Las LECAPs de corto plazo conservan margen, aunque mucho menor que meses atrás.

Analistas sostienen que la volatilidad de junio eliminó buena parte de las ganancias acumuladas.

Los bonos CER, TAMAR, duales y dólar linked ganaron protagonismo entre las alternativas de inversión.

El comportamiento futuro del dólar será determinante para definir la conveniencia de mantener posiciones en pesos.

La reciente aceleración del dólar financiero modificó el escenario para quienes apostaban por inversiones en pesos y puso en revisión una de las estrategias más utilizadas por el mercado durante los últimos meses: el carry trade. Tras un período en el que la combinación de tasas elevadas y estabilidad cambiaria permitió obtener rendimientos atractivos en moneda local, los inversores comenzaron a replantear sus posiciones ante el nuevo comportamiento del tipo de cambio.

Hasta hace pocas semanas, la lógica era relativamente sencilla. Muchos operadores optaban por permanecer en instrumentos en pesos, aprovechar las tasas de interés y confiar en que el dólar financiero se mantendría estable o crecería por debajo del rendimiento ofrecido por los títulos de renta fija. Sin embargo, el reciente avance del dólar MEP modificó esa ecuación y volvió más compleja la evaluación del riesgo cambiario.

El principal interrogante ya no pasa exclusivamente por cuál instrumento ofrece la tasa más elevada, sino por determinar hasta qué nivel puede subir el dólar antes de que deje de resultar conveniente permanecer invertido en pesos. Ese punto de equilibrio, conocido como breakeven cambiario, comenzó a transformarse en la referencia central para la toma de decisiones.

Con un dólar MEP que ronda los 1.527 pesos, los títulos de corto plazo todavía conservan cierto margen para seguir siendo rentables. Sin embargo, ese colchón es considerablemente menor al observado durante los meses de mayor tranquilidad cambiaria, cuando la estabilidad del mercado permitía asumir riesgos más acotados.

Las Letras Capitalizables (LECAPs) con vencimientos más cercanos presentan puntos de equilibrio relativamente próximos al valor actual del dólar financiero. En algunos casos, una suba de apenas unas decenas de pesos sería suficiente para neutralizar el beneficio obtenido por la tasa de interés, mientras que los títulos de plazos más largos ofrecen un margen de cobertura más amplio, aunque incorporan otros riesgos asociados a la duración de la inversión y a la volatilidad del mercado.

En ese contexto, distintos informes privados coinciden en que junio marcó un punto de inflexión para las estrategias de carry trade. De acuerdo con estimaciones difundidas por Comafi Research, la combinación entre una depreciación cercana al 5% del tipo de cambio y un aumento de las tasas de interés provocó pérdidas medidas en dólares para quienes mantenían posiciones en pesos. Según el análisis, el retroceso equivalió a borrar más de dos meses de ganancias acumuladas bajo esa estrategia.

La nueva coyuntura también volvió a poner el foco sobre el denominado "Trilema del Tesoro", un concepto utilizado por analistas para describir la dificultad de sostener simultáneamente un dólar estable, tasas de interés reducidas y un elevado nivel de compras de divisas por parte del Banco Central.

Durante buena parte del primer semestre, ese delicado equilibrio logró mantenerse gracias a diferentes herramientas financieras implementadas por las autoridades económicas. Entre ellas, especialistas destacan la utilización de instrumentos dólar linked, que permitieron absorber parte de la liquidez generada por las compras de divisas y, al mismo tiempo, ofrecer cobertura frente a una eventual depreciación del peso.

Según distintos analistas, esa estrategia contribuyó a facilitar la acumulación de reservas durante los primeros meses del año, aunque también incrementó la demanda privada de cobertura cambiaria. A medida que aumentó la incertidumbre sobre la evolución del dólar, esa mayor búsqueda de protección comenzó a reducir la liquidez disponible y a generar una mayor volatilidad en los instrumentos de corto plazo.

En ese escenario, las recomendaciones de inversión comenzaron a diversificarse. Algunos especialistas consideran que las LECAPs de vencimiento más cercano todavía conservan atractivo táctico gracias a las tasas reales disponibles, aunque advierten que el margen frente a una nueva aceleración del dólar resulta cada vez más reducido.

Otros inversores prefieren posicionarse en títulos ajustados por inflación (CER), apostando a que la evolución futura de los precios supere las expectativas actualmente incorporadas por el mercado. También aparecen alternativas vinculadas a tasas variables, como los bonos TAMAR y los instrumentos duales, que buscan capturar una eventual normalización de las tasas reales en el mediano plazo.

Por otra parte, los bonos dólar linked recuperaron protagonismo entre quienes priorizan la cobertura cambiaria por encima del rendimiento. Estos instrumentos permiten resignar parte de la tasa de interés a cambio de reducir la exposición ante una eventual suba del tipo de cambio oficial.

Con este nuevo panorama, el mercado dejó de considerar al carry trade como una estrategia prácticamente automática. La atención se concentra ahora en la evolución del dólar financiero y en la capacidad de cada instrumento para compensar el riesgo cambiario. En consecuencia, las decisiones de inversión dependen cada vez más de las expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio al momento del vencimiento de cada título, en un contexto donde la volatilidad volvió a ocupar un lugar central en las estrategias financieras.