El gobernador de Santiago del Estero ratificó su disposición al diálogo, pero marcó diferencias con las reformas del Gobierno

El gobernador de Santiago del Estero ratificó su disposición al diálogo con el Gobierno nacional.

Suárez recordó que su espacio votó contra la Ley Bases, la reforma laboral y el RIGI.

El mandatario rechazó la eliminación de las PASO y defendió una mayor participación electoral.

También marcó diferencias con la estrategia económica impulsada por la Nación.

Reivindicó un modelo de equilibrio fiscal que contemple a la mayoría de la población.

Destacó el desarrollo de la producción agrícola y ganadera como prioridad para la provincia.

En medio de las negociaciones que el Gobierno nacional mantiene con distintos mandatarios provinciales para reunir apoyos a futuras reformas legislativas, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, fijó su posición respecto de la agenda impulsada por la administración del presidente Javier Milei. Si bien expresó voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo institucional, dejó en claro que existen límites políticos vinculados a proyectos que, según su criterio, afectan a amplios sectores de la sociedad.

El mandatario sostuvo que su espacio político mantiene una postura crítica frente a varias de las iniciativas promovidas por la Casa Rosada y recordó que el Frente Cívico por Santiago ya se manifestó en contra de normas de fuerte impacto impulsadas por el oficialismo nacional, entre ellas la Ley Bases, la reforma laboral y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

No obstante, aclaró que esa posición no implica romper el diálogo con el Poder Ejecutivo. Por el contrario, afirmó que existe predisposición para escuchar las propuestas que impulsa el Gobierno, aunque remarcó que cada proyecto será evaluado según su contenido y el impacto que pueda tener sobre la población.

Uno de los puntos donde el gobernador expresó mayores diferencias fue la reforma política que impulsa la administración nacional y que contempla, entre otros aspectos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Suárez sostuvo que la participación ciudadana constituye uno de los pilares del sistema democrático y consideró que cualquier modificación del régimen electoral debe fortalecer, y no restringir, las posibilidades de elección de los ciudadanos. En ese sentido, manifestó que su espacio político no observa con preocupación una mayor participación del electorado y rechazó que las reformas respondan a estrategias vinculadas únicamente a la conveniencia electoral.

El mandatario provincial también hizo referencia al vínculo que mantiene con el resto de los gobernadores, especialmente con aquellos que integran el bloque de provincias del Norte Grande. Explicó que existen coincidencias en numerosos temas de interés regional, aunque reconoció que también conviven diferencias respecto de algunas iniciativas promovidas por el Gobierno nacional.

Según señaló, la diversidad de posiciones responde a las distintas realidades económicas y sociales de cada provincia, por lo que consideró natural que no exista una postura uniforme frente a todos los proyectos que llegan al Congreso.

En materia económica, Suárez volvió a marcar distancia respecto del enfoque impulsado por la administración nacional. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal como objetivo de gestión, sostuvo que ese principio debe alcanzarse sin excluir a los sectores más vulnerables y con políticas que contemplen el desarrollo económico y social de la mayoría de la población.

En ese marco, expresó su expectativa de que las medidas implementadas por el Gobierno puedan traducirse en beneficios concretos para un universo amplio de argentinos y no únicamente para determinados sectores de la economía.

El gobernador también destacó la legitimidad política obtenida en las últimas elecciones provinciales, donde alcanzó un amplio respaldo en las urnas. Consideró que ese resultado representa una responsabilidad adicional para su administración y reafirmó el compromiso de continuar desarrollando políticas orientadas al crecimiento de la provincia.

Durante la entrevista, Suárez puso especial énfasis en la necesidad de impulsar un modelo económico basado en la producción. Señaló que algunos análisis económicos identifican como principales beneficiarios del actual contexto a sectores como la minería, la energía y las actividades financieras, aunque sostuvo que la prioridad de su gestión continúa siendo el fortalecimiento de la producción agropecuaria.

En ese sentido, destacó el potencial de Santiago del Estero en materia agrícola y ganadera y aseguró que el crecimiento productivo constituye uno de los ejes centrales de la estrategia provincial para generar empleo e impulsar la economía local.

Finalmente, el mandatario recordó que la provincia mantiene desde hace dos décadas un esquema de equilibrio presupuestario y remarcó que ese resultado fue alcanzado sin recurrir al endeudamiento. A su entender, esa experiencia demuestra que es posible administrar las cuentas públicas con responsabilidad fiscal sin dejar de promover políticas orientadas al desarrollo productivo y al fortalecimiento de las economías regionales.