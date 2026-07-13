Nati Jota respondió a las críticas que recibió por los looks que eligió para alentar a la Selección argentina

Nati Jota decidió responder a las críticas que recibió en redes sociales por los looks que utiliza durante la cobertura del Mundial 2026, donde acompaña a la Selección argentina en Estados Unidos.

La influencer y conductora compartió en sus historias de Instagram el mensaje de una seguidora que cuestionó su estilo y le recomendó modificar su imagen para los partidos de la Albiceleste.

Actualmente instalada en Norteamérica siguiendo de cerca la campaña del equipo de Lionel Scaloni, Nati dejó en claro que no busca cambiar su forma de vestir para adaptarse a las expectativas de los usuarios y eligió contestar con humor.

“Tenés que arreglarte más, sacarte más partido, como hacen Sofi o Morena. Siempre vas sin peinar y de cualquier manera”, le escribió una seguidora, haciendo referencia a Sofía Martínez y Morena Beltrán, otras periodistas que también realizan la cobertura del certamen.

Ante ese comentario, Nati decidió no dejarlo pasar y publicó la captura del intercambio junto a una reflexión sobre este tipo de mensajes. “Hoy me esmeré por Sandra. Hablemos de estos mensajes de ‘te quiero pero’, que son peores que los ‘te odio’”, escribió.

Además, defendió su estilo personal y explicó que no tiene pensado modificar su elección de vestuario para asistir a los estadios. “Aparte estoy re clean look últimamente en la cancha. Para mí Sandra quiere que me ponga trajecito, eso no va a pasar. More y Sofi, capas diosas, en eso coincido”, expresó.

En la imagen compartida se la observa con la camiseta de la Selección argentina, el pelo recogido y un maquillaje sencillo, manteniendo el estilo cómodo y relajado que eligió para acompañar al equipo durante el Mundial 2026.