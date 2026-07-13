Así es Coraje, el restaurante argentino de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez consolidaron un proyecto que combina sus raíces argentinas con su vida en Europa. Coraje nació en Italia como una propuesta gastronómica que une cocina, diseño y experiencias, y con el paso del tiempo logró expandirse hasta Mendoza, donde mantuvo su esencia original adaptada al paisaje y la identidad local.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, detrás de Coraje: el restaurante que conecta Milán con Mendoza

La gastronomía se convirtió en el punto de encuentro entre las pasiones de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez. Lo que comenzó como un sueño en Milán terminó transformándose en un emprendimiento con presencia en Argentina, donde la pareja logró fusionar dos culturas a través de una propuesta que combina tradición y modernidad.

Cada aspecto del restaurante fue pensado con una identidad propia: desde la carta hasta la ambientación del espacio. La idea fue crear una experiencia integral en la que la comida, el diseño y el entorno formen parte de un mismo concepto.

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Mientras acompaña a la Selección argentina durante el Mundial 2026, Agustina Gandolfo habló con la revista CARAS sobre su faceta emprendedora y explicó cómo encontró en la gastronomía un nuevo desafío personal. “Nunca sentí que cambiar de país fuera un límite. Sabía que iba a volver a emprender”, contó.

La influencer y empresaria explicó que su vínculo con los negocios comenzó mucho antes de instalarse en Europa. Desde joven trabajó en la empresa familiar y también incursionó en el mundo de la moda con la apertura de locales de ropa, experiencias que le permitieron adquirir herramientas para desarrollar nuevos proyectos.

Con esa base, comenzó a analizar el mercado gastronómico de Milán y encontró una oportunidad para crear un espacio propio. Así nació Coraje, un restaurante diseñado desde cero y con una planificación detallada en cada uno de sus aspectos.

“Siempre digo que ‘Coraje’ es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo”, explicó Gandolfo.

El restaurante rápidamente se convirtió en un punto de encuentro en Italia, con una propuesta que combina sabores argentinos e italianos. El crecimiento del proyecto llevó a la apertura de una nueva sede en Las Compuertas, Mendoza, donde el concepto se adaptó al entorno natural de la provincia.

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Entre Milán y Mendoza: una propuesta que une dos culturas

La esencia de Coraje está basada en la idea de compartir. La carta propone platos pensados para disfrutar en compañía, con una combinación de carnes, pastas y recetas que representan la unión entre Argentina e Italia.

Con el acompañamiento del Grupo Broda, Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez desarrollaron una propuesta gastronómica que busca mantener el espíritu del restaurante original, aunque con una identidad propia en cada sede.

En Mendoza, el paisaje de montaña y el protagonismo del fuego se transformaron en elementos centrales de la experiencia. La nueva ubicación permitió sumar una impronta más ligada a la tierra y a las tradiciones mendocinas, sin perder la esencia que nació en Milán.

Más allá de la gastronomía, Coraje representa la visión de Agustina como emprendedora. Su participación abarca el diseño del lugar, la estética y la experiencia general que busca transmitir el restaurante.

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Para Gandolfo, mantener el vínculo con su tierra natal fue una de las principales motivaciones del proyecto. “Amo Argentina, amo Mendoza, mi ciudad, y necesitaba crear algo que me hiciera sentir cerca incluso viviendo tan lejos”, expresó.

Ese arraigo también se refleja en otros emprendimientos de la pareja, como la bodega Cittanina, donde encontraron otra forma de conectar su vida en Europa con la tradición vitivinícola mendocina.

Coraje se convirtió así en un símbolo del camino emprendedor de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: un proyecto que logró unir Milán y Mendoza bajo una misma filosofía, combinando gastronomía, diseño y la conexión con sus raíces.

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