La contundente respuesta de la familia de Tini Stoessel por la polémica con Martín Salwe

Luego de que se viralizaran las imágenes del momento en que Martín Salwe fue apartado por dos hombres cuando intentaba acercarse a Tini Stoessel a la salida del estadio de Miami, la familia de la cantante salió a dar su versión de los hechos y aclaró qué ocurrió.

El episodio fue difundido este domingo en Infama (América), donde aseguraron que el cronista sufrió algunos golpes en el torso tras la intervención de quienes, en un principio, fueron señalados como integrantes de la seguridad de la artista después del triunfo de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial 2026.

En ese contexto, la periodista Cora Debarbieri se comunicó con Mariana Muzlera, madre de Tini, quien desmintió que las personas involucradas pertenezcan al equipo de seguridad de su hija.

Según relató la panelista, Muzlera explicó que "Tini no tiene seguridad privada en Miami. Solo cuenta con custodia cuando realiza shows", y remarcó que tampoco pudo reconocer a los hombres que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con su versión, quienes intervinieron serían parte del operativo dispuesto por el propio estadio para organizar la salida de las figuras presentes en el evento. "Siempre son personas del estadio, quienes acompañan desde el palco hasta el vehículo", habría señalado.

Además, la madre de la cantante insistió en que ninguno de ellos integra el círculo cercano de Tini. "Esa gente no pertenece a su entorno. Seguramente son efectivos del estadio, policías o personal de civil que no tiene ninguna relación con ella", sostuvo, según el relato de Debarbieri.

Por su parte, Alejandro Stoessel también se refirió a la polémica. La periodista Karina Iavícoli contó que intercambió mensajes con el productor, quien respaldó la explicación brindada por Mariana Muzlera.

"La verdad no tengo idea porque Martina no suele tener seguridad privada, salvo cuando está trabajando en sus recitales", fue la respuesta que, según Iavícoli, le envió el padre de la artista.

De esta manera, ambos padres buscaron desvincular a Tini Stoessel del incidente y sostuvieron que las personas que protagonizaron el cruce con Martín Salwe no forman parte de su equipo de seguridad, sino que habrían integrado el operativo organizado por el estadio para el evento deportivo.