Mbappé encendió las alarmas en Francia

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, luego del triunfo por 2-0 sobre Marruecos, dejó una noticia que generó incertidumbre en el conjunto dirigido por Didier Deschamps. Kylian Mbappé no pudo completar el encuentro y debió ser reemplazado en el segundo tiempo tras evidenciar molestias físicas.

Cuando restaban poco más de 15 minutos para el final, el delantero del Real Madrid se sentó sobre el césped y pidió el cambio, encendiendo las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas franceses.

El tobillo derecho, bajo observación

En un primer momento se especuló con que las altas temperaturas podrían haber influido en la salida del capitán francés. Sin embargo, las imágenes posteriores mostraron que el problema estaba localizado en su tobillo derecho.

Minutos antes de abandonar el campo, Mbappé había recibido un fuerte golpe en una disputa con el defensor marroquí Issa Diop. Aunque intentó continuar, el dolor fue aumentando y finalmente solicitó la sustitución.

Tras dejar la cancha, fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta y recibió atención médica en el banco de suplentes, donde le aplicaron hielo sobre la zona afectada.

Esperan los estudios médicos

Pese a la preocupación inicial, hubo algunos gestos que llevaron tranquilidad. Mbappé salió caminando por sus propios medios, saludó al público antes de sentarse en el banco y luego se lo vio conversando con normalidad junto a sus compañeros.

Ahora, el cuerpo médico de la selección francesa aguardará la evolución del delantero y los estudios correspondientes para determinar el alcance de la lesión y confirmar si se trata únicamente de un golpe o de una afección más importante.

Mientras tanto, Francia ya piensa en las semifinales del Mundial, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica, con la ilusión de volver a disputar una final de la Copa del Mundo.