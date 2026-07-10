Analistas advierten desafíos para el frente cambiario pese al fortalecimiento de las reservas

El dólar registró una suba durante junio y continúa bajo seguimiento de analistas y del Gobierno.

El Ministerio de Economía asegura contar con los recursos necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Especialistas advierten sobre la desaceleración en las compras de divisas del Banco Central.

Las exportaciones de energía, minería y agro aparecen como las principales fuentes de ingreso de dólares.

El mercado proyecta una depreciación gradual del tipo de cambio durante los próximos meses.

Los analistas consideran que la estabilidad dependerá del fortalecimiento de las reservas y de la evolución de las expectativas económicas.

La evolución del mercado cambiario volvió a ubicarse en el centro del análisis económico luego de que el dólar registrara un incremento cercano al 5% durante junio y continuara su tendencia alcista en los primeros días de julio, ubicándose en torno a los $1.510 para la venta al público. Si bien el Gobierno sostiene que la dinámica responde al nuevo esquema cambiario y asegura contar con herramientas para preservar la estabilidad financiera, distintos analistas advierten que persisten desafíos vinculados con la disponibilidad de divisas y el equilibrio macroeconómico de cara a los próximos años.

Uno de los principales focos de atención está puesto en la capacidad del Gobierno para sostener el flujo de dólares en un contexto marcado por el inicio de la etapa de menor liquidación de exportaciones agropecuarias y por un tipo de cambio que algunos economistas consideran todavía apreciado en términos reales.

A ese escenario se suman factores políticos y financieros que, según diversos especialistas, podrían generar episodios de mayor volatilidad a medida que se acerque el calendario electoral de 2027.

Pese a esas advertencias, el equipo económico destaca que logró despejar buena parte de las obligaciones financieras de los próximos años. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó recientemente que el Estado ya cuenta con los recursos necesarios para afrontar los principales vencimientos de deuda previstos para 2027 sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales de crédito.

El funcionario también sostuvo que el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central forma parte de una estrategia destinada a consolidar la confianza de los inversores y reducir la vulnerabilidad financiera del país. En ese marco, relativizó la reciente suba del dólar y aseguró que el Gobierno continúa "blindando la economía" mediante distintas fuentes de financiamiento y acumulación de divisas.

Entre esas herramientas figura un préstamo internacional de hasta 5.000 millones de dólares respaldado por garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a cubrir parte de las necesidades financieras previstas para 2026. A ello se suma el anuncio oficial de que ya se encuentran asegurados los fondos necesarios para afrontar el próximo vencimiento de deuda por unos 4.300 millones de dólares.

Diversos analistas coinciden en que estas operaciones contribuyen a despejar el horizonte financiero de corto plazo. Sin embargo, advierten que la estabilidad cambiaria dependerá también de la evolución de las exportaciones y de la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas.

En ese sentido, distintas proyecciones privadas anticipan un desempeño favorable del comercio exterior durante los próximos años, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones de energía, minería y del complejo agroindustrial. Esa mayor diversificación de la oferta exportadora permitiría fortalecer el ingreso de divisas y reducir la dependencia de un único sector productivo.

No obstante, algunos especialistas observan señales que generan cautela. Entre ellas sobresale la desaceleración registrada en las compras de dólares por parte del Banco Central durante junio.

Mientras en mayo la autoridad monetaria había adquirido alrededor de 2.600 millones de dólares, durante junio las compras se redujeron a aproximadamente 1.400 millones, prácticamente la mitad del volumen registrado el mes anterior.

Para algunos economistas, esa menor capacidad de acumulación podría limitar el margen de intervención oficial si aumentaran las presiones cambiarias durante los próximos meses.

Al mismo tiempo, advierten que varios sectores productivos continúan enfrentando dificultades derivadas del actual nivel del tipo de cambio real, especialmente aquellas actividades intensivas en mano de obra que compiten con productos importados o dependen de las exportaciones.

Otros análisis sostienen que el principal riesgo no necesariamente radica en una corrida cambiaria tradicional, sino en eventuales tensiones económicas y sociales que puedan modificar las expectativas de los mercados y afectar el comportamiento de los inversores.

En paralelo, diversos centros de estudios consideran que la consolidación del equilibrio fiscal, el fortalecimiento de la competitividad, el desarrollo de infraestructura y la continuidad de las reformas estructurales serán factores determinantes para sostener la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.

Respecto de la evolución del dólar, las proyecciones continúan mostrando un escenario de depreciación gradual. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central estima un tipo de cambio promedio cercano a los $1.482 para julio y alrededor de $1.673 hacia diciembre.

Por su parte, las operaciones en el mercado de futuros anticipan una evolución similar, mientras que algunas consultoras proyectan un dólar próximo a los $1.760 para fines de 2026 y cercano a los $2.200 hacia finales de 2027.

En conjunto, los especialistas coinciden en que el desafío del Gobierno consistirá en sostener la estabilidad cambiaria, fortalecer la acumulación de reservas y mantener la confianza de los mercados en un contexto donde la evolución política, el ingreso de divisas y las expectativas de los inversores continuarán siendo variables centrales para la economía argentina.