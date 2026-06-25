El recorrido que conquista a miles de turistas: tras las huellas del primer santo argentino en Córdoba

La provincia de Córdoba continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más elegidos del país gracias a propuestas que combinan naturaleza, historia y tradición. Entre ellas sobresale el Camino de Brochero, un circuito que invita a recorrer los lugares más emblemáticos vinculados a la vida del Cura Brochero, reconocido como el primer santo argentino.

La experiencia se desarrolla a través de distintos senderos y caminos serranos que permiten conocer los paisajes que marcaron la obra pastoral de José Gabriel del Rosario Brochero. Lejos de tratarse únicamente de un recorrido religioso, la propuesta ofrece una inmersión en la historia, la cultura y las costumbres de una de las regiones más representativas de Córdoba.

Uno de los aspectos más originales del circuito es su sistema de registro para los visitantes. Cada viajero recibe un pasaporte especial que va siendo sellado en las distintas postas del trayecto. Este documento funciona como una especie de bitácora de viaje y se transforma en un recuerdo tangible de cada etapa completada.

A medida que avanzan por el recorrido, los turistas visitan capillas históricas, pequeños pueblos serranos y parajes alejados que conservan gran parte de la identidad cultural de la región. El camino permite reconstruir la labor realizada por Brochero en zonas donde dedicó gran parte de su vida a acompañar y asistir a las comunidades locales.

Además del interés histórico y religioso, el circuito ofrece una oportunidad para acercarse a las tradiciones populares argentinas. La propuesta combina patrimonio, turismo rural y expresiones culturales que siguen vigentes en la actualidad.

Con el paso de los años también surgieron curiosas costumbres vinculadas a la figura del santo cordobés. Entre los visitantes se popularizó la idea de pedirle favores relacionados con distintos aspectos de la vida cotidiana e incluso con la suerte de la Selección argentina de fútbol, una tradición que suma un componente pintoresco al recorrido.

Gracias a esta combinación de historia, paisajes serranos, espiritualidad y cultura popular, el Camino de Brochero se transformó en una de las experiencias turísticas más atractivas del centro del país y en una invitación a descubrir una parte fundamental del patrimonio argentino.