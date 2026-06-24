Flor Vigna contó por qué se sumó a una plataforma para adultos

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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Flor Vigna sorprendió la semana pasada a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al anunciar el lanzamiento de su perfil en OnlyFans, una decisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

En los últimos días, la artista comenzó a compartir adelantos de producciones fotográficas de alto voltaje, lo que incrementó el interés de sus seguidores y mantuvo activa la conversación en Instagram. En ese contexto, también explicó los motivos que la llevaron a abrir una cuenta en la plataforma para adultos.

Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”, expresó Vigna. Y agregó: “En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas”.

En esa línea, remarcó que su incursión en OnlyFans no implica un alejamiento de sus otras actividades profesionales. “Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años”, señaló, dejando en claro que continuará desarrollando su carrera artística.

“Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar”, concluyó al referirse a su situación personal y económica, y a las motivaciones detrás de su decisión de sumarse a la plataforma.

Los usuarios interesados pueden acceder al contenido mediante una suscripción mensual de 9,98 dólares. “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, había adelantado días atrás al realizar el anuncio oficial.

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