Ayyoub Bouaddi, la joya que eligió Marruecos y comparan con Xavi, Iniesta y Busquets

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El Mundial 2026 continúa dejando historias que capturan la atención del planeta, y la de Ayyoub Bouaddi se ubica entre las más impactantes. Con apenas 18 años, el mediocampista del Lille de Francia se consolidó como la nueva gran joya de la selección de Marruecos y una de las revelaciones del torneo.

Su perfil rompe con cualquier estereotipo habitual del fútbol de elite: pelo largo enrulado, contextura delgada y una imagen más cercana a la de un estudiante universitario que a la de un volante central ya consolidado en la élite europea y seguido de cerca por los grandes clubes del continente.

Tiene mucha madurez”, repiten desde el entorno del seleccionado africano. Y no es solo una cuestión futbolística. Bouaddi no solo se destaca dentro del campo, sino también fuera de él: terminó el secundario a los 16 años y actualmente cursa la carrera de matemáticas.

Además, su facilidad de expresión lo llevó a ganar un concurso de oratoria organizado por la FIFA, un dato que refuerza su perfil poco común dentro del ambiente profesional. Su precocidad se refleja también en su carrera deportiva: debutó en competencias europeas con apenas 16 años y 3 días, y a los 17 ya había celebrado una victoria ante el Real Madrid en Champions League, además de convertirse en el jugador más joven en alcanzar los 50 partidos en la liga francesa.

Nacido en Francia y criado en Creil, a unos 70 kilómetros de París, Bouaddi recorrió todo el proceso de formación en el fútbol francés hasta compartir equipo con figuras como Kylian Mbappé. Fue parte de todas las selecciones juveniles de “Les Bleus” e incluso llegó a portar la cinta de capitán en la Sub-21.

Sin embargo, la Federación de Marruecos desplegó una fuerte estrategia de captación de futbolistas con ascendencia en el país —una política que ya le dio resultados, con 19 de los 26 convocados nacidos fuera del territorio— y logró convencer al joven mediocampista.

Con pocos partidos en la selección mayor, Bouaddi se ganó rápidamente un lugar como titular en la Copa del Mundo, donde su rendimiento ante potencias como Brasil despertó elogios generalizados. “Se exhibió como un crack. Es un jugador tranquilo, simple, pero con una visión de juego que hace que todo fluya. Tiene un poco de Busquets, Iniesta y Xavi”, destacaron desde el cuerpo técnico marroquí.

Mientras clubes como Chelsea, Arsenal, Liverpool, PSG y Real Madrid ya siguen de cerca su situación, el “chico de los números” mantiene la calma y asegura que su foco está puesto únicamente en seguir haciendo historia en el Mundial.

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