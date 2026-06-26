Argentina define su equipo ante Jordania: Scaloni analiza rotaciones y evalúa a Messi

La Selección Argentina completó una nueva jornada de entrenamientos en el Compass Minerals de Kansas City y Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo que enfrentará a Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador ensayó una formación con mayoría de habituales suplentes, por lo que varios futbolistas que todavía no tuvieron acción en el certamen podrían sumar sus primeros minutos.

Durante la práctica, que se desarrolló a puertas cerradas, el cuerpo técnico hizo hincapié en ejercicios tácticos vinculados a la salida desde el fondo, la posesión de la pelota y la generación de superioridad numérica en ataque, según informó la Asociación del Fútbol Argentino.

Cristian Romero continúa con trabajos diferenciados

Una de las ausencias en el ensayo fue la de Cristian "Cuti" Romero, quien volvió a entrenarse de manera diferenciada en el gimnasio junto al cuerpo médico. El defensor quedó prácticamente descartado para el compromiso ante Jordania y apunta a llegar en condiciones al partido correspondiente a los 16avos de final, programado para el 3 de julio en Miami.

Messi, la gran incógnita de Scaloni

La presencia de Lionel Messi sigue siendo uno de los principales interrogantes de cara al cierre de la primera fase. Aunque todo indica que el capitán tendrá participación, el cuerpo técnico todavía no definió si será titular o si ingresará desde el banco de suplentes para administrar las cargas físicas.

Con 39 años recién cumplidos, el rosarino atraviesa una nueva Copa del Mundo como líder del seleccionado argentino, pero el intenso calendario lleva a Scaloni a evaluar cuidadosamente la cantidad de minutos que disputará antes del inicio de la fase eliminatoria.

El equipo que probó Scaloni

En el entrenamiento, el entrenador paró la siguiente formación:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González; Nico Paz y Julián Álvarez.

En caso de que finalmente juegue desde el arranque, Messi ocuparía el lugar de Nico Paz.

La agenda de la Selección antes del duelo

Argentina volverá a entrenarse este viernes por la mañana en Kansas City, en una práctica que tendrá 15 minutos abiertos para la prensa.

Más tarde, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial previa al encuentro frente a Jordania y estará acompañado por uno de los futbolistas del plantel argentino.