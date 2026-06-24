Rafaela lanzará oficialmente la edición 2026 del Gran Rally Nacional de Autos Antiguos

Esta tarde, desde las 19:00, se realizará la presentación oficial de una nueva edición del Gran Rally Nacional de Autos Antiguos Rafaela 2026 en la sede del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela. El encuentro servirá para dar a conocer todos los detalles de un evento que volverá a convocar a propietarios, coleccionistas y amantes de los vehículos clásicos de distintos puntos del país.

Desde la Comisión Directiva de la entidad destacaron el constante acompañamiento de los medios de comunicación y de los periodistas de la ciudad, cuyo aporte en la difusión permitió que el Rally se consolidara como uno de los eventos más importantes del calendario automovilístico local.

Durante la presentación se brindará información sobre el recorrido previsto, el cronograma de actividades, la participación de instituciones invitadas y las principales novedades que tendrá la edición 2026.

Además, los organizadores remarcaron que el objetivo del evento es continuar promoviendo la preservación de la historia automotriz, fortaleciendo el vínculo entre coleccionistas, aficionados y familias que año tras año se suman a esta tradicional propuesta.

Finalmente, desde el Club extendieron una invitación a los medios de comunicación para acompañar el lanzamiento oficial y ser parte de una nueva edición de un encuentro que sigue creciendo y ganando protagonismo a nivel nacional.