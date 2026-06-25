Jubilados cobrarán un refuerzo en julio: cuánto recibirán con el bono y el aumento

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante julio. La medida quedó formalizada mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial y alcanzará a millones de beneficiarios del sistema previsional.

El refuerzo económico también será percibido por quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y las madres de siete hijos o más. El monto del bono se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de liquidar el beneficio junto con los haberes correspondientes a julio. Además, las prestaciones previsionales recibirán una actualización del 2,1%, en línea con el mecanismo de ajuste por inflación vigente.

De esta manera, la jubilación mínima tendría un incremento que la llevaría a $411.787,67. A esa cifra se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo cobrarían un total de $481.787,67 durante el séptimo mes del año.

La decisión busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto marcado por la evolución de los precios y la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Con la publicación de la normativa, ANSES avanzará ahora con el cronograma de pagos correspondiente a julio, que incluirá tanto los haberes actualizados como el bono adicional para los beneficiarios alcanzados por la medida.