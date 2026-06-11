El James Webb detectó un coloso cósmico: descubren un agujero negro gigante a 10.000 millones de años luz

Un nuevo hallazgo astronómico volvió a demostrar el enorme potencial del Telescopio Espacial James Webb. Un equipo internacional de científicos logró determinar la masa de un gigantesco agujero negro supermasivo ubicado a unos 10.000 millones de años luz de la Tierra, convirtiéndolo en el más distante de este tipo jamás medido con precisión.

La investigación reveló que el objeto posee una masa equivalente a aproximadamente 6.000 millones de soles, una cifra que lo ubica entre los agujeros negros más imponentes observados hasta el momento.

Los especialistas lo describen como un “gigante dormido” debido a que presenta una actividad extremadamente baja en comparación con otros agujeros negros supermasivos. A diferencia de aquellos que absorben grandes cantidades de materia y emiten enormes cantidades de energía, esta formación parece encontrarse en una etapa relativamente tranquila de su evolución.

El coloso se encuentra en la galaxia MRG-M0138, una estructura tan lejana que la luz observada actualmente comenzó su viaje cuando el universo era mucho más joven que en la actualidad. Gracias a la sensibilidad y capacidad de observación del James Webb, los científicos pudieron analizar el comportamiento de las estrellas cercanas y calcular la masa del agujero negro con un nivel de precisión sin precedentes para una distancia tan extrema.

El descubrimiento representa un avance importante para comprender cómo evolucionaron las primeras galaxias y los agujeros negros supermasivos en los primeros miles de millones de años después del origen del universo.

Los investigadores consideran que este tipo de observaciones permitirá reconstruir con mayor exactitud la historia cósmica y responder preguntas fundamentales sobre la formación de las estructuras más masivas del universo.

Desde su puesta en funcionamiento, el James Webb ha revolucionado la astronomía moderna al ofrecer imágenes y datos que antes resultaban imposibles de obtener. Este nuevo hallazgo se suma a una larga lista de descubrimientos que están ayudando a los científicos a explorar regiones cada vez más remotas del cosmos.

La identificación de este enorme y silencioso agujero negro demuestra que aún existen numerosos misterios ocultos en las profundidades del universo y que las herramientas de observación actuales apenas comienzan a revelar parte de ellos.