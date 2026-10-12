Qué carreras estudiar en tiempos de inteligencia artificial y cambios en el mundo laboral

El último año del secundario llega con el viaje de egresados, la fiesta y los últimos recreos, pero también con una pregunta que suele aparecer en cada reunión familiar: “¿Y qué vas a estudiar?”. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, elegir una carrera se convirtió en un desafío que va más allá de los gustos personales y las oportunidades laborales actuales.

A los 17 años, decidir qué camino seguir puede generar incertidumbre. Hasta hace algunos años, la elección solía basarse en los intereses personales y la salida laboral de cada profesión. Hoy, a esas variables se suma otra que modifica las reglas del juego: el avance de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo.

Las cifras permiten dimensionar la transformación. Según el informe Futuro del Empleo 2025, del Foro Económico Mundial, hasta 2030 se crearán 170 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, mientras que otros 92 millones desaparecerán. Además, el estudio estima que el 39% de las habilidades clave que demandan actualmente los empleadores cambiará durante ese período.

Qué tener en cuenta al elegir una carrera en la era de la inteligencia artificial

Frente a este escenario, las dudas de los estudiantes ya no se limitan a descubrir qué actividad les gusta. También aparecen preguntas sobre cómo serán las profesiones dentro de diez o quince años, qué oportunidades laborales tendrán y de qué manera la tecnología podría transformar los trabajos que hoy consideran como una opción.

“Muchos jóvenes sienten que tienen que tomar una decisión enorme con muy poca información”, explica Juan Ignacio Rossi, emprendedor argentino que trabaja en la intersección entre educación y tecnología.

Desde su perspectiva, el problema no radica en la falta de alternativas, sino en la dificultad para organizarlas, compararlas y comprender qué implica cada elección. Esa incertidumbre puede generar angustia e incluso llevar a que algunos estudiantes cambien de carrera una vez que comenzaron sus estudios.

Por eso, la orientación vocacional adquiere un nuevo protagonismo: ayudar a los jóvenes a conocerse, investigar distintas posibilidades y tomar decisiones con información más completa.

Una plataforma digital para orientar a los jóvenes

Con esa premisa, Rossi fundó este año en Córdoba Nolia, una startup que propone una nueva manera de abordar la orientación vocacional mediante herramientas digitales.

A diferencia de los tests tradicionales, que suelen ofrecer resultados cerrados, la plataforma busca que cada estudiante identifique sus intereses, explore distintas alternativas y reúna información para tomar una decisión propia.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 16 y 20 años y se organiza en cuatro etapas:

Análisis personal: identificar intereses y características individuales.

Exploración de alternativas: descubrir tres posibles caminos para investigar.

Información sobre carreras y empleo: conocer opciones educativas y su contexto laboral.

Próximos pasos: definir acciones concretas para continuar la búsqueda.

“No buscamos que un algoritmo decida qué carrera debería estudiar una persona. La tecnología puede ayudar a ordenar información, descubrir posibilidades y hacer mejores preguntas, pero la decisión final siempre tiene que seguir siendo del joven”, sostiene Rossi.

Por qué explorar antes de tomar una decisión

El uso de herramientas digitales para pensar el futuro laboral puede parecer paradójico en un momento en que la propia tecnología está transformando las profesiones. Sin embargo, el objetivo no es encontrar una respuesta definitiva, sino ampliar las posibilidades y ofrecer mejores recursos para elegir.

La propuesta apunta a que los estudiantes puedan investigar, hacer preguntas, comparar opciones y descartar alternativas antes de comprometerse con un camino profesional. De esa manera, la elección deja de ser una decisión que debe resolverse de una sola vez y se convierte en un proceso de exploración.

En un mercado laboral atravesado por cambios tecnológicos constantes, conocer los propios intereses, desarrollar nuevas habilidades y mantener la capacidad de adaptación puede ser tan importante como elegir una carrera con buenas perspectivas de empleo.

Porque, ante un futuro que todavía está en construcción, la clave no necesariamente consiste en acertar desde el primer momento, sino en aprender a tomar decisiones con mejores herramientas y estar dispuesto a revisarlas cuando sea necesario.