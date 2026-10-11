Marcha atrás con el Maracaná: Vasco da Gama deberá buscar otra cancha para recibir a Boca

Mientras Boca Juniors trabaja para encontrar un reemplazante para el lesionado Leandro Paredes, Vasco da Gama atraviesa una situación complicada fuera de la cancha. A pocos días del inicio de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, el equipo brasileño todavía no tiene confirmado el estadio donde recibirá al Xeneize en el partido de vuelta.

El inconveniente comenzó porque el estadio São Januário, donde Vasco juega habitualmente como local, no reúne la capacidad mínima exigida para albergar un encuentro de esta instancia. Ante esa situación, la dirigencia del club carioca inició gestiones para utilizar el Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos de Río de Janeiro.

Sin embargo, la posibilidad quedó nuevamente en suspenso. El Consorcio Fla-Flu, encargado de la administración del estadio, se opuso al pedido de Vasco. Aunque la Justicia había fallado inicialmente a favor del club este viernes, la situación cambió horas después.

Suely Lopes Magalhães, primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, dejó sin efecto la autorización que permitía a Vasco utilizar el Maracaná, luego de que el consorcio presentara un recurso judicial.

Vasco da Gama deberá buscar una alternativa para recibir a Boca

Con la habilitación nuevamente en duda, la dirigencia de Vasco da Gama deberá acelerar las gestiones para definir dónde disputará el encuentro de vuelta ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El club brasileño tiene previsto presentar un nuevo pedido para utilizar el Maracaná, aunque la posibilidad de trasladar el partido a otro estadio sigue vigente.

La sede de la revancha continúa sin confirmación oficial, por lo que se espera que la situación se resuelva en los próximos días. Mientras tanto, la incertidumbre se suma a la preparación de una serie decisiva para ambos equipos.