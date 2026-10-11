Enzo Fernández es el único argentino en el Top 20 de los jugadores más valiosos del mundo

Enzo Fernández se destaca entre las principales figuras del fútbol internacional. Según las últimas estimaciones del sitio especializado Transfermarkt, el mediocampista de la Selección Argentina es el único jugador albiceleste que aparece entre los 20 futbolistas más valiosos del mundo, con una cotización de 120 millones de euros.

El exjugador de River Plate ocupa el puesto 11 del ranking global, a las puertas del Top 10. Su valoración lo ubica entre las figuras más cotizadas del mercado y lo mantiene como el argentino mejor posicionado en la clasificación.

En qué puesto está Enzo Fernández entre los jugadores más valiosos

El mediocampista comparte su valor de mercado de 120 millones de euros con otros cinco futbolistas: Yan Diomande, Désiré Doué, Elliot Anderson, Morgan Rogers y Declan Rice.

Por encima de ese grupo aparece el brasileño Vinicius Júnior, con una cotización de 130 millones de euros, en el décimo lugar. De esta manera, ningún futbolista argentino integra actualmente los diez primeros puestos de la clasificación.

La cima del ranking está compartida por Lamine Yamal y Erling Haaland, ambos valuados en 220 millones de euros. Detrás de ellos se ubica Kylian Mbappé, con 200 millones, seguido por Michael Olise, tasado en 180 millones de euros.

Los argentinos más valiosos de Sudamérica

Aunque Enzo Fernández es el único argentino dentro del Top 20 mundial, otros integrantes de la Selección también aparecen entre los futbolistas mejor cotizados de Sudamérica.

Julián Álvarez: ocupa el tercer puesto regional, con un valor de mercado de 110 millones de euros. El delantero del Atlético de Madrid se mantiene entre los centrodelanteros más cotizados del continente.

Lautaro Martínez: se ubica en la séptima posición, con una valoración de 85 millones de euros.

Nico Paz: aparece en el noveno lugar, tasado en 80 millones de euros.

Alexis Mac Allister: completa la presencia argentina entre los principales puestos regionales, en la posición 14, con un valor de 70 millones de euros.

El ranking de los 20 futbolistas más valiosos del mundo

Según las cifras consignadas por Transfermarkt, la clasificación está encabezada por dos jugadores que alcanzan los 220 millones de euros. Enzo Fernández, por su parte, ocupa el undécimo puesto.