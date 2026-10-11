Boca pierde a Leandro Paredes por lesión: el tiempo de recuperación y los partidos que se perdería

Boca recibió una noticia preocupante tras el empate frente a Instituto. Este sábado se confirmó que Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial, una lesión que lo dejará varias semanas fuera de las canchas y complica los planes del equipo de cara a los próximos compromisos.

Los estudios médicos realizados al capitán xeneize determinaron la gravedad de la lesión que había encendido las alarmas tras su salida en el encuentro disputado en Alta Córdoba. De acuerdo con los plazos habituales de recuperación para este tipo de problemas musculares, el mediocampista podría necesitar alrededor de tres semanas para volver a jugar.

La baja representa un contratiempo importante para Boca, especialmente por la cercanía de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Con ese tiempo estimado de recuperación, Paredes se perdería el partido de ida en Buenos Aires y su presencia en la revancha en Brasil también estaría seriamente comprometida.

La lesión, además, vuelve a poner el foco en los problemas físicos que afectaron al volante durante la temporada. Paredes ya había sufrido inconvenientes musculares en la misma zona, antecedentes que obligan al cuerpo técnico a manejar su recuperación con especial cuidado para evitar una recaída.

Los partidos que se perdería Leandro Paredes

La recuperación estimada de aproximadamente 21 días también comprometería la participación del mediocampista en varios encuentros del torneo local.

En principio, Paredes no estaría disponible para los partidos ante Talleres e Independiente, además de la serie internacional frente a Vasco da Gama, siempre que se mantengan los plazos previstos para su rehabilitación.

¿Llegará al Superclásico ante River?

Uno de los principales interrogantes en Boca pasa por la posibilidad de recuperar al capitán para el Superclásico ante River, previsto para el 1 de noviembre.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución con la expectativa de que pueda volver a entrenarse y sumar minutos antes de ese compromiso. Sin embargo, su regreso dependerá de la respuesta al tratamiento y de que esté en condiciones físicas adecuadas para competir.

La prioridad será evitar una vuelta apresurada que pueda agravar la lesión. Por eso, aunque el Superclásico aparece en el horizonte, la fecha de regreso de Paredes dependerá de su evolución durante las próximas semanas.