Así fue el cumpleaños de 15 de Antonia Macri

Antonia Macri cumplió 15 años y celebró una fecha especial con un viaje a París junto a su madre, Juliana Awada, y su hermana mayor, Valentina Barbier. La empresaria compartió en Instagram distintas postales de la estadía en la capital francesa, donde disfrutaron de paseos, propuestas gastronómicas y recorridos culturales.

La adolescente, hija menor de Juliana Awada y del expresidente Mauricio Macri, vivió el cumpleaños en un entorno familiar. A través de las imágenes que publicó en sus redes sociales, la ex primera dama mostró algunos de los momentos más destacados de la celebración y le dedicó un mensaje cargado de cariño.

El emotivo mensaje de Juliana Awada por los 15 años de Antonia

Para celebrar el cumpleaños de su hija, Awada publicó un álbum de fotografías y destacó varias de las cualidades que admira en ella.

“Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura, tan especial. ¡Felices 15 años! Te amamos”, escribió junto a las imágenes, en una dedicatoria que reflejó la emoción por esta nueva etapa de la adolescente.

La publicación reunió diferentes momentos del viaje, con postales familiares y escenas de las actividades que compartieron durante su estadía en Francia.

Restaurantes y paseos por París: las actividades de Antonia Macri

Entre las salidas que realizaron, la familia disfrutó de un almuerzo en Loulou, un reconocido restaurante de París. Las imágenes mostraron distintos platos y detalles de la comida, entre ellos un postre tipo pavlova con frutos rojos y una fotografía de Antonia sonriente mientras sostenía un plato de papas fritas.

También hubo tiempo para recorrer algunos de los espacios culturales más destacados de la ciudad. Una de las postales mostró a la adolescente durante una visita al Museo Picasso, donde posó junto a una obra del artista español.

El recorrido incluyó, además, fotografías del Hôtel Plaza Athénée y de distintos rincones parisinos. Para las salidas, Antonia eligió looks informales, con prendas oscuras, camperas y zapatillas.

Una celebración íntima junto a su madre y su hermana

Las imágenes compartidas por Awada también dejaron ver el momento de la celebración nocturna, en el que las tres mujeres se reunieron alrededor de la mesa mientras sostenían bengalas.

A diferencia de las tradicionales fiestas de quince años, las postales mostraron una celebración íntima, centrada en los paseos y los momentos compartidos durante el viaje.

Así, Antonia Macri festejó sus 15 años en París junto a su madre y su hermana, en una experiencia familiar que quedó registrada en las redes sociales de Juliana Awada, quien aprovechó la ocasión para expresar públicamente su amor y orgullo por la adolescente.