El ex “Gran Hermano” Martín Anchorena contó cómo se vivió el terremoto en Panamá

Martín Anchorena, exfinalista de Gran Hermano 2011, contó cómo vivió el terremoto que sacudió Panamá y generó preocupación entre sus habitantes. El exparticipante del reality, que actualmente trabaja como piloto de avión y vive frente al mar en ese país, describió un panorama de caos, con edificios evacuados y cientos de personas en las calles.

“Vi mucha gente llorando. Yo volví del aeropuerto con mi novia, así que no sentimos nada, pero están todos los edificios evacuados. Es un caos, todo el mundo está en la calle”, relató Anchorena al describir la situación que encontró después del sismo.

El movimiento telúrico también afectó el transporte aéreo. Según explicó, el aeropuerto cerró sus puertas y varios vuelos tuvieron que ser derivados a otras terminales, lo que complicó las operaciones.

“Se cerró el aeropuerto, así que es un caos los vuelos también, porque tienen que salir de otros aeropuertos”, agregó el exparticipante, que desde hace años desarrolla su carrera profesional fuera de la Argentina.

Quién es Martín Anchorena, el exparticipante de Gran Hermano que vive en Panamá

Martín Anchorena se hizo conocido en 2011, cuando participó de Gran Hermano y llegó a la final del reality. Después de su paso por la televisión, su vida tomó otro rumbo: se instaló en Panamá, donde construyó una carrera como piloto de avión y una vida alejada de las cámaras.

Actualmente, reside frente al mar y trabaja en el ámbito de la aviación. En esta oportunidad, quedó en medio de la preocupación generada por el terremoto y compartió su experiencia sobre el panorama que se vivía en el país.

Cómo fue el terremoto que sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó escenas de preocupación en distintas zonas del país. En las primeras informaciones difundidas tras el sismo, las autoridades no habían reportado víctimas y evaluaban los posibles daños materiales.

Ante la emergencia, el presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma y solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que informaran sobre las consecuencias del movimiento.

“No se debe utilizar lo ocurrido para generar alarmas y desorden”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente una magnitud de 8,0, pero luego actualizó el registro a 7,7. Según los datos del organismo, el epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, cerca del extremo sur del país, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.